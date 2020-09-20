13歲陽光少年竟中風！半身癱瘓急哭爸媽　CT檢查「心臟長腫瘤」

▲少年住院時經腦部磁振造影檢查，顯示左側丘腦缺血梗塞(箭頭處)。（圖／翁根本醫師提供）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

年紀輕輕竟中風！高雄市一名13歲少年日前突然右側手腳無力、半身幾近癱瘓，把爸爸、媽媽給嚇壞，輾轉送進高雄榮總急診，經安排磁振造影檢查後，發現少年左側丘腦處阻塞，隨即會同心臟外科醫師進行開心手術，將左心房內的腫瘤摘掉，術後再開立通血路藥物，所幸這名少年已漸漸痊癒。

收治病例的是高雄榮總先天性結構性心臟病中心主任翁根本，他表示，這名少年在發病前幾乎沒有任何異狀，與一般青少年一樣愛運動，但是突然出現癱瘓無力的症狀，讓父母嚇急了，送醫先進行腦部切片檢查後，發現少年的左側丘缺血梗塞腦部已經中風。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「臨床上很少見！」翁根本指出，中風患者大多為中老年人，且好發於高血壓、高膽固醇、高血脂、糖尿患者，一般來說不應在小朋友身上出現，除非先天腦部血管異常、家族性血脂肪異常，血管容易硬化，或是血壓異常高，否則很少人會年紀輕輕就中風。

▲心臟超音波顯示少年左心房有顆巨大心臟腫瘤(箭頭處)。（圖／翁根本醫師提供）

心臟問題也可能導致中風！翁根本表示，談到中風，大部分人都會認為是腦部問題，但是心臟也是一種可能，患者若是心臟構造異常、心跳不正常，有時候心臟裡面有血塊，隨著血液循環流到腦部，也有可能造成阻塞性中風，因此進一步幫少年安排心臟超音波檢查，確實發現少年的左心房內有1顆直徑4公分大的腫瘤，幾乎是占了左心房一半大，立即會同心臟外科醫師進入開刀房，立即替少年進行開心手術摘瘤，術後再開立通血路藥物輔以治療。

翁根本解釋，心房黏液性腫瘤大多是良性腫瘤，不過由於質地就像果凍般鬆軟，表面大多附鑿血栓，有時也有發炎細胞卡在上面，所以也可說是個不定時炸彈，有時候掉落的話，隨著血液循環掉到腦部血管，就會導致堵塞狀況，如果沒有及時摘掉腫瘤，恐怕會導致猝死。

翁根本坦言，心房黏液性腫瘤發病率不高，幾乎200萬人才有1例，不過由於發病前幾乎沒有前兆，也沒有任何症狀，甚至有人是5、60歲才可能發病，因此年輕人也不得忽視。

▲心臟電腦斷層也清楚顯示左心房心臟腫瘤 (箭頭處) 。（圖／翁根本醫師提供）