　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

13歲陽光少年竟中風！半身癱瘓急哭爸媽　CT檢查「心臟長腫瘤」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲少年住院時經腦部磁振造影檢查，顯示左側丘腦缺血梗塞(箭頭處)。（圖／翁根本醫師提供）

▲少年住院時經腦部磁振造影檢查，顯示左側丘腦缺血梗塞(箭頭處)。（圖／翁根本醫師提供）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

年紀輕輕竟中風！高雄市一名13歲少年日前突然右側手腳無力、半身幾近癱瘓，把爸爸、媽媽給嚇壞，輾轉送進高雄榮總急診，經安排磁振造影檢查後，發現少年左側丘腦處阻塞，隨即會同心臟外科醫師進行開心手術，將左心房內的腫瘤摘掉，術後再開立通血路藥物，所幸這名少年已漸漸痊癒。

收治病例的是高雄榮總先天性結構性心臟病中心主任翁根本，他表示，這名少年在發病前幾乎沒有任何異狀，與一般青少年一樣愛運動，但是突然出現癱瘓無力的症狀，讓父母嚇急了，送醫先進行腦部切片檢查後，發現少年的左側丘缺血梗塞腦部已經中風。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「臨床上很少見！」翁根本指出，中風患者大多為中老年人，且好發於高血壓、高膽固醇、高血脂、糖尿患者，一般來說不應在小朋友身上出現，除非先天腦部血管異常、家族性血脂肪異常，血管容易硬化，或是血壓異常高，否則很少人會年紀輕輕就中風。

▲心臟超音波顯示少年左心房有顆巨大心臟腫瘤(箭頭處)。（圖／翁根本醫師提供）

▲心臟超音波顯示少年左心房有顆巨大心臟腫瘤(箭頭處)。（圖／翁根本醫師提供）

心臟問題也可能導致中風！翁根本表示，談到中風，大部分人都會認為是腦部問題，但是心臟也是一種可能，患者若是心臟構造異常、心跳不正常，有時候心臟裡面有血塊，隨著血液循環流到腦部，也有可能造成阻塞性中風，因此進一步幫少年安排心臟超音波檢查，確實發現少年的左心房內有1顆直徑4公分大的腫瘤，幾乎是占了左心房一半大，立即會同心臟外科醫師進入開刀房，立即替少年進行開心手術摘瘤，術後再開立通血路藥物輔以治療。

翁根本解釋，心房黏液性腫瘤大多是良性腫瘤，不過由於質地就像果凍般鬆軟，表面大多附鑿血栓，有時也有發炎細胞卡在上面，所以也可說是個不定時炸彈，有時候掉落的話，隨著血液循環掉到腦部血管，就會導致堵塞狀況，如果沒有及時摘掉腫瘤，恐怕會導致猝死。

翁根本坦言，心房黏液性腫瘤發病率不高，幾乎200萬人才有1例，不過由於發病前幾乎沒有前兆，也沒有任何症狀，甚至有人是5、60歲才可能發病，因此年輕人也不得忽視。

▲心臟電腦斷層也清楚顯示左心房心臟腫瘤 (箭頭處) 。（圖／翁根本醫師提供）

▲心臟電腦斷層也清楚顯示左心房心臟腫瘤 (箭頭處) 。（圖／翁根本醫師提供）

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
快訊／九孔無預警嗨喊：我死會了！　宣布甜娶11年圈外女友
小鬼爸守兒靈堂2天疲憊離開　邊走邊鞠躬…暖拍經紀人的背
小鬼最後一次錄影畫面曝光！　吳宗憲一看後悔了...
峮峮「守到最後一刻」　沉默離開小鬼靈堂！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

下波鋒面周四再襲「2地區」雨勢最明顯　北部更涼高溫不到30°C

北車大廳「圍一圈喝酒野餐」太歡樂！畫面曝光網怒炸：來圍爐算了

北車大廳驚見「辦桌喝酒爽開趴」！網怒開轟　台鐵只能柔性勸離

台灣設計展倒數上線中！10/1起揪朋友走逛舊城區嚐美食、賞古蹟

開BMW自助加油！旁邊騎士對女友「1句話」酸爆　網：自己來也被嘴

13歲陽光少年竟中風！半身癱瘓急哭爸媽　CT檢查「心臟長腫瘤」

獨／啪啪次數多讓私處變鬆？整外正妹女醫打臉　曝「最佳寬度」

知名導遊自由哥猝逝！資深同業揭影響健康4主因　嘆：很多人身體不好

女友留言「要加油❤」超暖心　他半路驚覺真相傻爆眼：直說就好啊

機車排氣管遭麵店員工「塞滿豬肉」！店家冷回：小朋友無聊的行為

鬼鬼哽咽「小鬼像親生哥哥」曾說「以我為榮」　丫頭「他上周還開玩笑」：健康沒了就沒命花...

鬼哥超MAN扛重責「不要怕，有我在」　謝謝這整年..一直罩著《RUN新聞》

峮峮憔悴現身送男友小鬼最後一程　坤達緊牽柯佳嬿抵黃鴻升靈堂

楊丞琳忍痛「敬業上工」　一結束活動..立刻到小鬼靈堂

粉絲不捨送小鬼最後一程　道別寫下「來生再當你的粉絲」

楊丞琳35分鐘趕場奔小鬼靈堂 婁峻碩：把他的正能量傳給大家

草泥馬「爽坐特斯拉」逛夜市！ 網友哀嘆：羊駝都過得比我好...

小鬼主動脈剝離造成血管阻塞逝！醫曝易發族群：高血壓為重要因素

陳漢典「認識小鬼很幸福」：是我們的榜樣　鼓鼓憾「愛不能這麼晚說」…想傳承他的暖

奶粉當酒用！調酒師一秒變奶爸 花式泡ㄋㄟㄋㄟ...2歲兒超捧場❤

下波鋒面周四再襲「2地區」雨勢最明顯　北部更涼高溫不到30°C

北車大廳「圍一圈喝酒野餐」太歡樂！畫面曝光網怒炸：來圍爐算了

北車大廳驚見「辦桌喝酒爽開趴」！網怒開轟　台鐵只能柔性勸離

台灣設計展倒數上線中！10/1起揪朋友走逛舊城區嚐美食、賞古蹟

開BMW自助加油！旁邊騎士對女友「1句話」酸爆　網：自己來也被嘴

13歲陽光少年竟中風！半身癱瘓急哭爸媽　CT檢查「心臟長腫瘤」

獨／啪啪次數多讓私處變鬆？整外正妹女醫打臉　曝「最佳寬度」

知名導遊自由哥猝逝！資深同業揭影響健康4主因　嘆：很多人身體不好

女友留言「要加油❤」超暖心　他半路驚覺真相傻爆眼：直說就好啊

機車排氣管遭麵店員工「塞滿豬肉」！店家冷回：小朋友無聊的行為

邁向無廢城市　台泥和平廠水泥窯高溫協同處理生活垃圾環評過關

林志玲「進北醫開刀」　經紀人曝真正病因

打檔機車「改齒比」是在改什麼？齒盤搭配設定重點一次說明白

快訊／九孔無預警嗨喊：我死會了！　宣布甜娶11年圈外女友

謝金河：武漢弘芯是南柯一夢　警示為「國家補貼的陷阱」

第7代007龐德是湯姆哈迪！　網爆「官宣時刻表」…整排藍勾勾轉發

下波鋒面周四再襲「2地區」雨勢最明顯　北部更涼高溫不到30°C

中職／兄弟機關槍開火再得3分　5局樂天0比6兄弟

必收8款「蜂蜜栗子」土色唇膏！仙女感不張揚的顯白色調

黃爸爸守小鬼靈堂2天面露疲態　邊走邊鞠躬…暖拍經紀人的背

半年約砲50女！下體流黃綠膿汁　「身中雙鏢」淡回：不是第一次！

生活熱門新聞

看男友手機驚見「堂姐裸體照」！

1秒就能檢測出「主動脈剝離」高危險群

信義威秀被潑糞　21歲妹：洗了5次一樣臭！還有金針菇

300人目擊信義威秀潑糞！她說不提告原因　男嫌特徵曝

星座、命理專家曝2020下半年還會「出大事」

小朋友傑出一手　駕駛照做吃罰單

頂多2條微罪！林智群：潑糞這招很可怕

北車大廳驚現「澎派辦桌」開趴

新竹半夜巨響　氣象局解惑原因

快訊／雨區擴大！北部5縣市大雨特報　新北一級淹水警戒

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

快訊／鋒面來了降5度！北北基桃大雨特報　豪雨熱區曝

2波鋒面接力變天降溫　今全台防豪大雨明顯偏涼時間曝

「可憐哪正妹」紅色比基尼現身　網友狂告白

更多熱門

相關新聞

瑞豐夜市求籤機遭撬開偷走千元現金　台主氣炸

瑞豐夜市求籤機遭撬開偷走千元現金　台主氣炸

高雄的瑞豐夜市出現小偷！這回遭殃的是擺在夜市化妝室前方的求籤機台，根據台主的說法，上週三（9月16日）還有去檢查過機器，當時沒有人為破壞的痕跡，沒想到19日再去收錢，就發現機台投錢的部分被撬開，裡面1千多元的現金不易而飛，台主生氣地表示，被偷的零錢或許不多，但修理機台的費用高達5、6千，氣得跟警方報案，希望能早日將嫌犯逮捕歸案。

住戶驚見綠鬣蜥趴鐵捲門　義警徒手抓遭劃傷

住戶驚見綠鬣蜥趴鐵捲門　義警徒手抓遭劃傷

高雄男下車理論　騎士驚：你拿斧頭是怎樣？

高雄男下車理論　騎士驚：你拿斧頭是怎樣？

上直播台就起乩　連千毅認誤賣假貨

上直播台就起乩　連千毅認誤賣假貨

高雄男全身撕裂傷慘倒街頭　6男女幹的

高雄男全身撕裂傷慘倒街頭　6男女幹的

關鍵字：

高雄高雄榮總翁根本心房黏液性腫瘤

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／羅志祥深夜現身小鬼靈堂！　「我來看你了」

命理師通靈後見小鬼遺照驚呼糟了

快訊／任賢齊唱到一半「突暴哭中斷演出」淚別小鬼

信義威秀女子遭潑屎　頭頂砸一桶

快訊／吳宗憲領峮峮、KID首發聲！

藝人御用領隊自由哥「倒臥家中浴室」猝死

吳宗憲緊牽Sandy來看小隊長小鬼！

看男友手機驚見「堂姐裸體照」！

1秒就能檢測出「主動脈剝離」高危險群

信義威秀被潑糞　21歲妹：洗了5次一樣臭！還有金針菇

坤達痛失兄弟小鬼…首曬合照悼念

小鬼最後訊息：憲哥，謝謝你照顧峮峮

峮峮連續2天悲痛現身小鬼靈堂！

鬼鬼「挽著炎亞綸」再道別小鬼！

得知後爆哭！王少偉「凝重皺眉」送小鬼

更多

最夯影音

更多
鬼鬼哽咽「小鬼像親生哥哥」曾說「以我為榮」　丫頭「他上周還開玩笑」：健康沒了就沒命花...

鬼鬼哽咽「小鬼像親生哥哥」曾說「以我為榮」　丫頭「他上周還開玩笑」：健康沒了就沒命花...
鬼哥超MAN扛重責「不要怕，有我在」　謝謝這整年..一直罩著《RUN新聞》

鬼哥超MAN扛重責「不要怕，有我在」　謝謝這整年..一直罩著《RUN新聞》

峮峮憔悴現身送男友小鬼最後一程　坤達緊牽柯佳嬿抵黃鴻升靈堂

峮峮憔悴現身送男友小鬼最後一程　坤達緊牽柯佳嬿抵黃鴻升靈堂

楊丞琳忍痛「敬業上工」　一結束活動..立刻到小鬼靈堂

楊丞琳忍痛「敬業上工」　一結束活動..立刻到小鬼靈堂

粉絲不捨送小鬼最後一程　道別寫下「來生再當你的粉絲」

粉絲不捨送小鬼最後一程　道別寫下「來生再當你的粉絲」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面