高雄文具行私賣醫用口罩6500片！衛生局抓包：最重罰200萬

▲高雄市衛生局啟動市面通路口罩訪查。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

近來國內發生數起市場上口罩混充、標示、偽冒等事件，造成民眾對於購買口罩的疑慮。高雄市衛生局啟動通路訪查，共查獲15家違規販售醫用口罩商家，包含雜貨店、超市、五金行，其中又以一家文具行販售6500片最多，無照藥商恐遭處新台幣3萬元至200萬元不等罰緩。

高雄市衛生局表示，自8月份以來，陸續接獲民眾檢舉多起口罩事件，為杜絕非法口罩流竄市場，11日起啟動市面通路口罩訪查工作，針對攤販、市場、夜市等攤集場重點區域口罩販售點抽査之外，17日更擴大由衛生局聯合警政、民政等機關，針對非藥商販售口罩展開訪查。

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▲高雄市衛生局擴大清查各通路非法藥商販售醫療口罩。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市衛生局藥政科長朱孝芳表示，連日共擴大清查2萬4121家雜貨店、超商、公司行號等非藥商販售醫用口罩，或一般口罩宣稱具醫療效能等可能違規情事，經統計共查獲15家違規，違規地點多集中於文具店、超市、五金雜貨店及市場。

朱孝芳表示，近日訪查發現，某文具店違規口罩數量6500片最多，據文具店表示，本身為一般複合式文具店，主要以販售文具為主，本身不具藥商資格，因見市場口罩需求殷切，因為有客人詢問口罩，即擅自進貨醫用口罩販售給不知情民眾，本身並不了解相關法令規定，歷經此次教訓，再也不敢私自販售口罩了。

▲高雄市衛生局擴大清查各通路非法藥商販售醫療口罩。（圖／記者許宥孺翻攝）

朱孝芳強調，未取得藥商資格，千萬不可隨意販售醫用口罩，無照藥商最重將受罰新台幣200萬元。近日訪查所發現違規販售醫療口罩，零售商的部份均為合格醫用口罩，但在非具藥商地點販售，由於非藥商取得合格醫用口罩途徑相對困難、加上專業不足難以判別品質，口罩來源可能為非法劣質品，不法廠商易透過非藥商管道將一般口罩冒用混充成為醫用口罩流通於市面，因價格比較低廉，常會吸引消費者上門購買，民眾因判斷不易，屢受欺騙。

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