水質監測競賽起跑　黃偉哲期許公私協力讓大台南水質愈來愈好

▲台南市2020年世界水質監測競賽活動，在安平亞果遊艇城盛大起跑，市長黃偉哲親自操作儀器檢測河川、海域等水質，並授旗給「環保艦隊」樂活海洋學院。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市2020年世界水質監測競賽活動，20日在安平亞果遊艇城盛大起跑，市長黃偉哲親自操作儀器檢測河川、海域等水質，並授旗給亞果遊艇集團董事長侯佑霖所帶領的「環保艦隊」樂活海洋學院，他肯定該集團身體力行投入環保，也期許透過公部門與大眾共同努力，讓台南市的水質愈來愈好。



黃偉哲市長表示，今年共有351艘環保艦隊及68隊志工投入水質監測，今天既是誓師，也是對環境的承諾，台灣四面環海，作為世界公民的一份子，有義務來善盡維護水質的責任。不管是空氣、土壤、水質，這些都是我們非常重視的，更希望把環境維護好，台南會努力落實環境教育，盼望取得亮眼的成果。



世界水質監測競賽，已連續舉辦11年，過去10年來已有5304人次參與，水質檢測8582筆。今年競賽從9月20日至10月20日止，參賽隊伍共計有台南市水環境守護志工隊及中小學等共計68隊報名，將檢測台南市河川流域、埤塘、海域等水體，採用簡易的水質監測包檢測pH質、透視度、溶氧量等指數。優勝隊伍將在11月12日台南市環保績優志工頒獎典禮公開表揚。





黃偉哲市長帶領現場所有人員共同宣誓守護河川「水質要檢測，乾淨免煩惱」，並偕同與會貴賓檢測量杯內來自曾文溪、鹽水溪、二仁溪、急水溪、運河等水質。





環保局長謝世傑指出，為有效監測及追蹤河川水質，環保局每月監測轄區60個河川測站水質。水環境志工也不定期就巡守的水體進行水質檢測，發現異常水質立即通報。另外，環保局亦對觀夕平台、黃金海岸、雙春海水浴場等海域，每月定期進行水質監測，公布於環保局網頁。本年度監測結果大致符合水上活動水質要求，惟大雨過後3日，不建議民眾進行水上遊憩活動。





環保局說明，台南市推動民眾參與水質監測活動，讓更多人關心水質狀況，再加上公部門的努力，河川水質已逐年改善。2019年八掌溪及曾文溪已無嚴重污染河段，而鹽水溪、急水溪及二仁溪河川嚴重污染河段長度分別由2011年的12.4公里、19.1公里及15.6公里已降至2.1公里、9.5公里及11.2公里，已逐步邁向轄內無嚴重污染河段的目標。



今日水質監測競賽活動，包括環保局長謝世傑、台灣港務公司安平港營運處資深處長張展榮、亞果遊艇集團董事長侯佑霖、樂活海洋學院執行長羅致遠及總經理侯佳伶、西門實小校長呂翠鈴等各界貴賓與志工熱情共襄盛舉。

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