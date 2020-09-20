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2020關子嶺溫泉美食節花燈遊行超吸睛　黃偉哲揪大家來台南泡溫泉吃美食抽大獎

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▲2020關子嶺溫泉美食節暨火王爺夜祭巡行，在寶泉橋溫泉公園熱鬧展開，市長黃偉哲揪大家來台南泡溫泉吃美食抽大獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2020關子嶺溫泉美食節暨火王爺夜祭巡行，在寶泉橋溫泉公園熱鬧展開，市長黃偉哲揪大家來台南泡溫泉吃美食抽大獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2020關子嶺溫泉美食節暨火王爺夜祭巡行，於9月19日晚上6時在寶泉橋溫泉公園熱鬧展開，由6台無人機於開幕時在空中巡弋及噴射彩色煙幕華麗繽紛，市長黃偉哲從源源不絕的靈泉泉口舀取關子嶺泥漿，點亮34盞在地業者燈牌，為活動揭開序幕，期許關子嶺的發展如同靈泉泉口源源不絕、生生不息。

▲2020關子嶺溫泉美食節暨火王爺夜祭巡行，在寶泉橋溫泉公園熱鬧展開，市長黃偉哲揪大家來台南泡溫泉吃美食抽大獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

溫泉美食節開幕，包括副秘書長王揚智、觀旅局長郭貞慧、智慧發展中心主任林怡壯、西拉雅風景區管理處技正林志漢、白河區公所主秘陳玉惠、後壁區長翁振祥、台南市溫泉協會理事長傅國亮、關嶺社區發展協會理事長蔡宗羲及市議員張世賢、劉米山等人，一同見證活動熱鬧開跑。

▲2020關子嶺溫泉美食節暨火王爺夜祭巡行，在寶泉橋溫泉公園熱鬧展開，市長黃偉哲揪大家來台南泡溫泉吃美食抽大獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，關子嶺溫泉美食節今年邁向第16年，一年比一年辦得好，一年比一年人還多，一年比一年節目更精彩，而且越到冬天越夯越熱，很高興有很多好朋友都肯定台南觀光旅遊的成果，目前三倍券消費登錄抽獎金額已突破22億4800萬元，歡迎各位大小朋友繼續來台南、來關子嶺這樣好山好水的地方，一起泡溫泉、吃美食，展開快樂的台南之旅，開心抽大獎。

▲2020關子嶺溫泉美食節暨火王爺夜祭巡行，在寶泉橋溫泉公園熱鬧展開，市長黃偉哲揪大家來台南泡溫泉吃美食抽大獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

白河關子嶺擁有獨特的泥漿溫泉與在地美食文化，今年為了豐富在地特色及凝聚地方意識，特別邀請中華花燈學會的專業燈藝師帶領在地學員親手製作特色業者花燈加入夜巡隊伍，磅礡的氣勢讓人印象深刻，絕對是值得體驗的一大盛事。

這場熱鬧精彩的火王爺夜祭巡行，由市長黃偉哲帶領貴賓一同推動關子嶺溫泉守護神「火王爺」花燈展開巡行，伴隨著御迎燈、祈福角燈、兒童版小火王爺祭典燈、19隊在地業者小花燈、兒童版小金翅鳥祭典燈，及由火王爺降伏的護法神「大鵬金翅鳥」壓後，再加上身穿浴衣的民眾、光太鼓、光扇舞、火舞團隊一同遊行，壯闊的音樂、吆喝的聲浪劃破關子嶺溫泉區一路巡行，讓民眾不用出國在關子嶺就能體驗最道地的溫泉文化祭典。

▲2020關子嶺溫泉美食節暨火王爺夜祭巡行，在寶泉橋溫泉公園熱鬧展開，市長黃偉哲揪大家來台南泡溫泉吃美食抽大獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

觀旅局長郭貞慧指出，今年關子嶺溫泉美食節活動更勝以往，10月推出多元主題活動，包括：童趣與科技感兼備的「關嶺光影樂園（10月17日）」、穿越回到50年代戀愛聖地關子嶺的「復古約會派對(10/24)」、全民化身百鬼夜行挑戰實境解謎的「萬聖妖怪活動(10/31)」，並邀請到金曲獎入圍團體旺福樂團等眾多知名音樂團體與類型豐富的街頭藝人，透過精采多元的表演吸引全國朋友齊聚關子嶺體驗別具一格的溫泉文化。

活動期間9月19日至10月31日每週六、日（含國定假日）下午2時至6時推出假日市集，現場除了備有上百件浴衣供民眾免費租借體驗，另有主題式免費體驗、關嶺限定手作學堂及在地農特產展售等豐富內容，而且到假日市集服務台拍照打卡，還能免費獲得限定版文創紀念品。

此外，還有Q萌燈飾合照抽好禮、福引振興抽獎等特別促銷活動，消費滿額就有機會抽到iPhone手機及價值破千元的湯屋體驗券。為方便各地朋友交通往返，活動期間於假日推出新營直達關子嶺的加班車供民眾搭乘，歡迎搭乘大眾運輸工具的旅客多加利用。更多活動詳情請至「台南旅遊網」(https://www.twtainan.net/)或「2020關子嶺溫泉美食節活動官網」(http://www.2020hello-gzl.com/)查詢。

黃偉哲市長提醒大家年底前來台南消費只要滿200元，就可憑發票參加振興消費台南好禮月月抽活動，大獎共有2戶房子等著全國民眾來抽獎，此時來台南旅遊消費正當時，消費越多中獎機會越大。

·質地溫和、深層潔淨，掃光痘痘粉刺
 

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