「極西點」國聖燈塔自行車夕陽騎旅　黃偉哲廣邀車友來七股遇見「撒哈拉」

▲黃偉哲市長親赴現場，與市議員方一峰、Ingay Tali 穎艾達利一同為車友們熱情鳴笛開跑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



由交通部觀光局指導，雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦「台灣自行車節Light up Taiwan-2020極點慢旅-『極西點』國聖港燈塔暨雲林濱海小鎮自行車慢遊活動」，於19日下午在七股鹽山舉行熱血開跑儀式，行銷台南不餘遺力的市長黃偉哲也親赴現場，與市議員方一峰、Ingay Tali 穎艾達利一同為車友們熱情鳴笛開跑。





「極點慢旅」是「台灣自行車節」系列主題活動，以台灣周邊美麗的海洋與東西南北4個極點特色的「燈塔」為主題，搭配自行車活動，吸引民眾前往旅遊，4極點燈塔各具特色的自行車旅遊路線，引領民眾尋訪燈塔美麗的身影及壯闊的藍海濤聲外，更提供地方小鎮食、宿、遊、購、行資訊，讓遊客探訪周邊小鎮，體驗台灣小鎮美妙的景色與濃厚的人情。



黃偉哲市長表示，台灣的極西點就是台南七股的國聖燈塔，而這次「極西點-國聖港燈塔自行車騎遊活動」路程的折返點就是台灣的極西點國聖燈塔，它位於地形宛如「撒哈拉沙漠」的頂頭額沙洲，那裡擁有很少人看過的絕景。



黃偉哲也特地解說騎乘路線的特色，在於可以沿途飽覽台南的濱海風景，一路從台南七股鹽山出發，沿著台61線幸福公路旁鄉道一路往南，沿途經過七股地區「鹽分地帶」，不僅可飽覽台灣鹽業歷史脈絡景色，還可以大啖新鮮美味在地海產，傍晚時分行經173甲線或繞到觀海樓上遠眺七股潟湖，眼底盡是橙紅彩霞映襯著蚵架片片，構成渾然天成的日暮風情畫，是一趟值得細細品味富有自然生態及產業特色的遊程。





今年極點慢旅活動報名就贈送「Light up Taiwan」物超所值獨家設計款運動防風抗UV太陽眼鏡，另外主辦單位於極西點活動特別邀請名模王麗雅擔任領騎嘉賓，並安排單車音樂家-黃章桐（薩克斯風）演出。還規劃有2-5歲兒童滑步車體驗、在地美食與農特產品市集。



黃偉哲市長呼籲民眾一同來七股騎乘單車，放慢腳步貼近自然，探訪極西點燈塔之美，以輕旅行的方式好好欣賞身旁美好的景色，享受久違的深呼吸。

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