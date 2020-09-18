台南振興經濟突破22億元　黃偉哲再推台南品味週持續吸買氣

▲第2屆「2020台南品味週」，於南紡世貿展覽中心，由台南市長黃偉哲等人共同揭開序幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

第2屆「2020台南品味週」以「引領時尚、樂享生活」為主題，集結茶、酒、咖啡美食、戶外休閒用品、汽車5大主題，計有135家廠商、展出超過400格攤位，18日於南紡世貿展覽中心由台南市長黃偉哲等人共同揭開序幕，正逢台南振興經濟突破22億元，黃偉哲呼籲大家來台南消費抽大獎。





台南市長黃偉哲表示，許多市民朋友都知道台南品味週、期待台南品味週，因為參展攤商有非常多台南優良產品，是在地的隱形冠軍，供消費者盡情選購，此外，「台南好禮月月抽」登錄金額已突破22億元！歡迎各位好朋友繼續衝買氣，越早登錄抽獎機會越多，期待年底再創振興經濟佳績。





「2020台南品味週」展期為9月18至21日，每日10時至17時在南紡世貿展覽中心舉行，展期設有兩大主題館，其一為農業局主題館共9家業者，包括山上、白河、柳營、西港、將軍、鹽水等區農會，推廣台南地方特色優質農特產品，力拚中秋節採購商機，現場展出麻油、芝麻類製品、蓮藕粉、牛蒡、意麵、花茶、鳳梨酥、牛奶糖、牛奶酥棒、虱目魚酥、芒果乾、果醬、果醋、新鮮水果等，應有盡有，老少咸宜，中秋送禮一次買好買滿。





其二是經發局主題館，邀請西井村蜂蜜滷味、尤記安平養生堂、台灣黃金蕎麥、田野滴雞精、禾記嫩骨飯、佛都愛玉、里夫手指泡芙、周氏泡菜、品香肉粽、梅嶺食品中心、章成麥芽餅、貫金食品、麻善橋、新譯漢方、滿意阿滿姨，以及國王家族、台灣菸酒隆田酒廠、瓜瓜園、富樂夢等19家業者參展，消費滿200元，還可參加「台南好禮月月抽」活動，買越多中獎機會越大。



配合COVID-19防疫政策，進場參觀將採實聯制、戴口罩、量額溫等措施，呼籲進場參觀民眾配合，另為鼓勵消費者踴躍進場參觀，每位進場者（含免購票者、持VIP券）免消費即可參加抽獎，最大獎高雄「花季度假飯店」萬元溫泉住宿券，還有「台糖長榮酒店」伴手禮盒免費帶回家。市議員鄭佳欣、郭鴻儀、許至椿、吳禹寰也到場關心。

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