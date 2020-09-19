台南市市長盃健力錦標賽　黃偉哲為選手打氣

▲2020年台南市市長盃健力錦標賽場，市長黃偉哲親臨現場為選手加油打氣。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市體育總會健力委員會為推展健力，於今年新型冠狀病毒肺炎疫情趨於穩定後，舉辦備受期待的2020年台南市市長盃健力錦標賽，市長黃偉哲親臨現場為選手加油打氣，並歡迎來自各縣市的好手前來台南切磋交流。

活動於19日上午在文南里社區活動中心展開，今年度共有160位來自各縣市的選手熱情報名參與，競賽組別包含社會組及長青組，比賽項目包含蹲舉、硬舉及臥舉3個項目。市長黃偉哲表示，台南市政府與健力委員會每年皆辦理2場錦標賽及2場教練裁判講習活動，致力提升健力風氣與專業人才。歡迎來自各縣市的選手，把握難得機會走訪台南古蹟景點，品嘗台南美食，體驗台南人的熱情。

教育局鄭新輝局長表示，市長盃健力錦標賽自104年起開始辦理，在體育總會及健力委員會的努力下，已連續辦理6年，不僅為台南市建立了良好的運動風氣，也為各縣市好手打造交流的平台。

台南市體育處表示，健力是展現肌力的運動，需要全身性的爆發力及正確的技巧。今年10月辦理的全民運動會，台南市將有25位選手參賽，期待選手們透過此賽事累積更多經驗，並於全民運動會為台南市奪得佳績。

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