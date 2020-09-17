台灣首例！「行李箱機房」趴趴走躲查緝　新科技詐騙撈3千萬

記者張君豪／台北報導

刑事局電偵大隊日前執行針對詐騙話務機房「猜除行動專案」，針對詐騙集團以「猜猜我是誰」手法進行電話詐騙，掃蕩全台該類詐騙集團話務機房，從今年3月起掃蕩14處機房，共逮捕該類犯罪集團成員18人到案，這波行動清查發現有150名被害人遭到電話詐騙，財損金額逾新台幣3千萬元整；其中警方在花蓮查獲首宗歹徒設計成行李箱移動式詐騙機房，可移動並撥打電話進行詐騙犯罪。

▲刑事局電偵大隊專案行動查扣大批詐騙機房使用的話務設備。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局電偵大隊專案行動查扣大批詐騙機房使用的話務設備。（圖／記者張君豪攝）

刑事局電偵大隊與北市警士林分局共組組專案小組，並報請士林地檢署檢察官郭千瑄、廖彥鈞指揮偵辦。警方指出：詐騙集團要撥出詐騙電話避免追查，必須把發話設備架設在國內使用手機基地台訊號。

▲刑事局電偵大隊專案行動查扣大批詐騙機房使用的話務設備。（圖／記者張君豪攝）

刑事局電偵大隊這次行動，總計查扣大型數位行動電話節費設備（Digital Mobile Trunk，簡稱DMT9臺、SIMBOX（多卡寶）102臺、IKOS（蘋果皮）26臺，共計137臺，逮捕詐騙集團男女成員共18人到案，其中機房主嫌高姓男子（35歲）遭收押禁見。其中電信偵查大隊幹員在花蓮地區查獲國內首件偽裝成行李箱的詐騙話務機房，歹徒科技再進化讓警方嘆為觀止。

警方歷年大力掃蕩，詐騙集團也不斷精進硬體，從原本租賃房屋架設機房設備，到現在機房變成桌上型發話設備，甚至進化到可以行李箱藏匿攜帶，也讓詐騙集團成員可迅速移動規避警方查緝。

【其他新聞】



►噁！31歲國小師驚爆狂戀10歲蘿莉 租屋同居擁吻求婚「等妳18歲」

►不設防的空中監獄！朱雪璋突被丟包 刑事局2文官押解空手道5段高手

►館長遭轟三槍淡水開槍自傷 新北槍擊案升全國第二新北警澄清：黑槍防治成效良好

最新、最強美白好物



炎炎夏日靠這瓶