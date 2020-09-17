秦庠鈺在泰服刑期間想盡辦法逃亡　還找泰籍友人告他詐欺　

記者張君豪／台北報導

在台創立「鼎立」非法吸金集團主嫌秦庠鈺遭判11年確定後，持假護照潛逃泰國被捕，因非法入境在泰國服刑，直到近期因泰皇慶生獲大赦出獄，泰國警方與我國刑事局進行司法交流，確定逮捕秦庠鈺，秦17日下午將搭華航班機引渡返台，並立刻發監執行。

▲鼎立集團主嫌秦庠鈺17日將從台國經台警押解返台。（圖／記者張君豪翻攝）

▲鼎立集團主嫌秦庠鈺17日將從台國經台警押解返台。（圖／記者張君豪翻攝）

在台灣犯下之重大經濟通緝要犯秦庠鈺，刑事局表示他在103年12月起在柬埔寨、越南等地成立ICW集團，鼓吹「東盟投資案」招攬國內富豪金主參加上開投資案，涉嫌吸金約新臺幣136餘億元；案經警調移送2016年遭法院依違反銀行法重判11年確定，後因秦嫌利用交保期間潛逃出境，遂遭臺灣高等法院、臺灣臺北、桃園、高雄等地方檢察署、法院發布通緝。

秦嫌得知官司不利，先後遭桃園地方法院判處11年、3年有期徒刑確定，預料出獄可能遭遣返服刑，於泰國監所期間，即策劃各種逃亡方式與路線，並找來在泰友人，對渠提告詐欺，企圖以在泰仍有刑案訟訴為由拒絕遣返。

為順利將秦男引渡為台，我方駐泰國台北經濟文化代表處大使李應元主持專案會議，召集警務、法務、移民、領務等單位共組專案小組，由各機關派駐人員通力合作，由專案小組洽泰國警察總署協助，派員全程督導所屬泰警偵辦秦嫌所自導自演之訴訟案件，使秦嫌無法耍詐得逞。

刑事局國際刑警科駐泰國聯絡組於2018年9月16日接獲泰國警察總署移民總局通報表示，攔獲1名持臺灣偽變造護照之不明人士，台警比對指紋後確認就是吸金大鱷秦庠鈺。警方說：因秦嫌持偽變造護照入境泰國，涉犯泰國移民法規，遭判刑2年有期徒刑確定、17日將由泰國移民總局執行遣返，刑事局與調查局幹員共赴泰國曼谷機場押解。

秦嫌預計將於今天下午搭乘中華航空CI-834號班機，表定下午15時許抵達桃園國際機場，並解送地檢署發監執行。

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