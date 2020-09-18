秘道被堵破功！撲克協會暗設百家樂賭場...警攻入賭客全逮

▲警方攻入賭場內，當場查獲17名賭客、3名荷官以及3名工作人員共23人。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市警中山分局接獲線報，有不法集團以德州撲克協會名義招攬會員，但私底下卻經營百家樂賭場，警方在18日晚上攻堅逮人，順利查獲賭客17人，還有4億多元的籌碼以及80萬現金。

警方調查，有不法集團向社會局申請德州撲克協會至中山區，且還大興土木斥資百萬裝潢，現場共擺放6桌百家樂以及1桌德州撲克，現場則是由35歲的黃姓男子負責。

警方在18日晚上10時許，派出大批警力前往查緝，當場查獲黃姓負責人以及2名員工，現場還有3名荷官負責發牌，另外賭客17人在場，共計帶回23人，訊後均依照賭博罪嫌送辦。

▲中山分局接獲線報，有撲克協會私下經營百家樂賭場，當場查獲4億多元籌碼以及80萬現金。（圖／記者邱中岳翻攝）

現場還查扣4億5千873萬餘元的籌碼、賭資現金約台幣80萬餘元、監視器主機、撲克牌、莊閒牌、發牌器、會員資料、對講機及百家樂牌桌6張以及德州撲克桌1張等證物。

據悉，該百家樂賭場以「撲克協會」牌照作掩護，從1個月前向社會局申請遷移至中山區某大樓內，以協會方式招募會員，但私下則是從事非法賭博的行為。

且該賭場還設置密道，警方利用臨檢時進入查看，工作人員透過監視器發現警方上門，還會將賭客疏散從密道離開賭場，但警方兵分多路堵住密道出入口，並在賭客身上起獲籌碼逮人。

許多非法賭場心存僥倖以申請撲克協會、麻將協會或競技協會等方式經營不法賭博，企圖以合法申請人民團體，假借比賽、訓練方式，行賭博之實，躲避警方查緝。

北市府警察局中山分局呼籲，警方絕不容許非法經營賭博，亦杜絕以申請設立協會為名從事非法賭博行為，中山分局絕對強力執行「掃蕩賭博」工作，亦希望藉由警方的掃賭作為，杜絕民眾賭博之惡習及因「賭」所衍生之其他社會治安事件。

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