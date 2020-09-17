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獨／朱雪璋「翻牆掃墓」打卡惹惱蘇揆　刑事局火速連繫公安抓人

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▲▼朱雪璋押解返台 。（圖／記者李毓康攝）

▲朱雪璋押解返台神情疲憊落寞。（圖／記者李毓康攝）

記者張君豪／台北報導

砍人遭判刑定讞的台北市前里長朱雪璋偷渡大陸案餘波盪漾，13日深夜對岸廈門公安局才依照「兩案共同打擊犯罪」模式，通知台灣刑事局將於14日中午遣返朱雪璋返台；朱沒想到費盡千辛萬苦搭船逃往大陸卻火速落網，關鍵居然是跑路期間在臉書掃墓打卡引發輿論譁然，行政院長蘇貞昌更罕見震怒，講重話抨擊警方「放任一個通緝犯趴趴走！」震驚警界高層，火速促成這次兩岸公安、警察逮捕朱學璋歸案。

▲朱雪璋逃亡大陸後還設法打卡製造在台假象。（圖／翻攝臉書）

▲朱雪璋逃亡大陸後還設法打卡製造在台假象。（圖／翻攝臉書）

知情警方透露，朱學璋判刑定讞前後舉家搬遷到新北市淡水區淡海新市鎮居住，5月21日他企圖從桃園機場搭機離台被攔下後，檢警早已暗中啟動防逃機制，朱也相當警覺，出入都依賴同一名白牌車司機，檢警早透過該白牌車司機監控，甚至掌握朱失蹤前一晚即將逃亡他處。

但人算不如天算，朱雪璋逃亡前晚臨時更換租賃車司機，讓防逃小組在淡海新市鎮朱家外苦等一晚，隔天清晨才發現朱學璋捨棄以往叫車司機，以改搭另台租賃車南下行蹤不明；更讓專案小組氣結的是，朱雪璋把手機交由親友保管，規避警方緊急啟動的通訊監察，警方到事後調查追溯，才發現朱驅車南下屏東搭船偷渡出境。

朱雪璋相當狡猾，偷渡到大陸後還利用VPN程式翻牆使用自己臉書打卡，7月25日居然異想天開，透過台灣配合親友提供預先設好的照片，用臉書在新北市三峽「龍泉墓園」 打卡追思亡父，營造自己還在台灣境內趴趴走的假象，企圖混淆檢警辦案方向。

但朱雪璋想不到讓自己在大陸火速落網的關鍵就是這個打卡行為，翌日引來全國各大媒體爭相報導批評，搞到行政院長蘇貞昌震怒，痛斥警方辦案無能「放任一個通緝犯趴趴走」，刑事局長黃明昭立刻下令專責兩岸共同打擊犯罪的刑事局兩岸科投入追捕朱學璋的行列。

經刑事局9月初緊急向對岸公安友軍聯繫，兩岸警方透過朱雪璋持台胞證投宿賓館等入住資料很快掌握到朱男落腳處，廈門公安局13日深夜緊急致電台警將透過台灣航班交付人犯模式，隔天便由刑事局兩岸科長石進智親自率隊到廈門高崎國際機場空橋，押解朱男返台。

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