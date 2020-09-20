加拿大前總理約翰·特納去世！　享耆壽91歲

▲加拿大前總理 。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

加國前總理約翰·特納（John Napier Turner）於當地時間19日晚間去世，享耆壽91歲。知情人士透露，特納是在睡夢中離世。據悉，他曾於1984年擔任第17任總理一職，執政時間僅79天，是加拿大歷史上執政時間第二短的總理。

據悉，特納曾於1960和70年代在前總理萊斯特·皮爾遜和皮耶·杜魯道的內閣中擔任司法部長和財政部長等職位，1976年起暫別政壇，1984年復出並當選加拿大自由黨黨魁。

特納於1984年6月就任總理後不久宣布舉行聯邦大選，然而自由黨在該屆大選失利，特納的總理生涯遂告終結，他的任期只得11個星期，為加國歷來在任時間第二短的總理。自由黨成為國會下議院第二大黨，留任黨魁的特納遂兼任加拿大官方反對黨領袖。他於1990年辭任黨魁，再於1993年離任國會下議院議員。

特納在加拿大最為人稱道的是在1988年，馬爾羅尼擔任總理期間，他帶領當時最大的反對黨自由黨，成功阻止加美自由貿易協議在議會的通過，維護了加拿大的主權。另一個就是他在1950年代末曾經差一點兒就迎娶了當時的英國公主瑪格麗特。此外，他還在今年6月發表公開信，要求釋放孟晚舟。