孟晚舟案續發酵　中國駐加大使：兩國關係陷嚴重困難

▲華為小公主孟晚舟。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

華為「小公主」孟晚舟案的影響持續發酵。中國駐加拿大大使叢培武18日參加一場論壇時表示，中加兩國關係因孟晚舟案，陷入嚴重困難，他呼籲加方盡早做出正確判斷，為兩國關係重回正軌創造條件。

中國駐加拿大大使館19日發布叢培武講話全文，他於18日參加阿爾伯塔大學中國學院舉辦的第十屆「加中經濟政策國家論壇網路研討會」。

▲中國駐加拿大大使就兩國關係發表演說。（圖／中國駐加拿大大使館網站）

適逢2020年為兩國建交50周年，他首先細數中加經貿合作、抗疫合作的成果，包括中加均高度重視世界衛生組織的作用，積極推動應對氣候變化國際合作和《巴黎協定》等。

叢培武繼續說，新冠肺炎疫情對中國經濟帶來嚴重影響，在新發展格局下，中國將繼續致力於全面提高對外開放水平，建設更高水平開放型經濟新體制，為加拿大在內的世界各國提供新的市場空間。

他話鋒一轉，表示回應中加關係發展的50年，沒有根本利害衝突，當務之急，「加方應從事情本身是非曲直和公平正義出發，儘早作出正確決斷，妥善解決孟晚舟事件，使她平安回國，為兩國關係重回正軌創造條件，使兩國之間的巨大合作潛力得到釋放。」

孟晚舟事件始於2018年12月1日，加拿大警方應美國政府司法互助要，求逮捕在溫哥華轉機的中國華為公司副董事長兼財務長孟晚舟，引發涉及中、美、加三國的司法、政治、外交事件。

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