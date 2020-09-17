文具控9/19出動！東森好朋友Chill生活節逛爆利百代　文具野餐美照IG炫耀

▲野餐墊上放的不是美食飲料，而是各式文具用品，極富美感特色的佈置，只有在9/19東森好朋友Chill生活節的利百代市集攤位上看得到。（圖／利百代提供，下同）

生活中心／綜合報導

少了夏天的悶熱，秋天和煦的陽光最適合揪朋友或和家人親近大自然，坐在草地上野餐，或是聽場戶外音樂會、逛逛市集，放鬆一下有夠Chill。也想體驗這種悠閒生活的民眾，9/19（六）絕對要到美堤河濱公園參加東森好朋友Chill生活節！現場會有眾多人氣藝人接力演唱，帶點零食飲料坐在廣闊草地上來場野餐派對，讓音樂療癒身心；還有創意手作市集等著大家來逛，各式特色攤位的手作、飾品、美食商品琳瑯滿目，更有許多好玩的闖關遊戲，完成就能拿到好禮。其中最吸睛的莫過於從小陪著大家一起長大的老字號文具品牌「利百代」，攤位以文具佈置野餐場景展現濃濃文青感，還有大人小孩都愛的超大型彈珠檯遊戲，認明攤位前利百代最萌Q比天使家族立牌就不會錯過。

小學寫格子簿作業用的鉛筆、橡皮擦，勞作課準備的彩色筆、剪刀，拿來在課本人物上惡搞亂畫的原子筆，還有上班族桌上都有的釘書機、釘書針以及工作蓋章必備的印台和墨水，從小到大從就學到現在出了社會，生活中的四周都有利百代的產品在陪伴。利百代攤位使用這些人人熟悉愛用的文具，佈置出秋日野餐造景，當別人家野餐拍照背景都是食物飲料，到利百代攤位就能拍到和別人都不一樣的獨特美照，上傳IG保證大家狂問你人在哪兒。搶眼的還有一旁超大型彈珠檯，可愛擬真的造型讓人一秒回到童年，忍不住手癢想玩，揪好友一起PK打彈珠，輸贏其次，留下歡樂回憶才最重要。

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▲利百代出品代理的文具，像是鉛筆、原子筆、彩色筆、訂書機、印台等，許多大小朋友都愛用。

陪著所有人一起長大的利百代Q比天使家族，卡哇伊立牌就在攤位周圍向大家Say Hello，邀請民眾來玩闖關遊戲拿好禮。「我是利百代FB狂粉我驕傲」活動，只要拍攝利百代攤位任一處，將照片上傳個人FB頁面，並#利百代陪著你長大，按讚追蹤「利百代陪著你長大」粉絲團，就可獲得印有萌萌噠Q比天使圖案的L型資料夾一個；加入利百代LINE官方帳號，也能免費拿到小禮物。利百代文具太好用，攤位現場直接買好買滿！而且只要在利百代攤位消費滿300元，就能參加彈珠檯活動，隨機獲得獎品一份，文具控可別錯過補貨時間。

▲只要在利百代攤位拍照打卡FB並按讚分享，追蹤「利百代陪著你長大」粉絲團，就能免費得到實用又可愛的L型資料夾。

不只現場攤位購買文具有優惠，網路下單同樣有好康。當天只要在FB按讚＋註冊網路商城會員，就送精美小禮一份。在利百代網路商城下單，不限金額送超實用禮物一份，在滿滿都是人的市集裡，酒精擦拭巾在手玩樂更安心；網路商城購物滿1000元再送好禮二選一，來利百代攤位玩讓你拿禮物拿到手軟！這週六別窩在家裡耍廢了，約家人朋友到美堤河濱公園野餐聽音樂、逛市集玩遊戲收集禮物，東森好朋友Chill生活節上午11點準時開張，不見不散。

東森好朋友生活節

✔時間：2020年9月19日 11:00-18:00



✔地點：台北大直美堤河濱公園

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