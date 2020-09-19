遭醫療電動車撞癱求助無門　犯罪被害人保護協會相助度關

▲犯罪被害人保護協會臺灣雲林分會主委王明和與雲林地檢署檢察長洪家原及志工等人之陪同下，於17日下午前往林姓重傷馨生人家中關懷慰問。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

「台新社會公益信託基金」贊助犯罪被害人保護協會臺灣雲林分會，辦理「捐贈重傷被害人照護物資」活動，捐贈醫療用品及營養補充品等共26大箱，依調查重傷被害人需求分配、分送。日前於林姓重傷馨生人家中關懷慰問，致贈照護物資及中秋節慰問金5,000元，犯罪被害人保護協會臺灣雲林分會目前服務被害人件數共226件。

居住雲林縣這名林姓男子於2017年4月間，因車禍事件導致終身臥床，由於相對人騎乘的是醫療電動車，無投保強制汽車責任保險，林男的家屬不諳法律又無法取得保險理賠，在得知「財團法人犯罪被害人保護協會」後尋獲協助。經與協會聯繫，專任人員李秘書評估案家需求後，立即提供法律諮詢並申請本分會「一路相伴-律師訴訟代理」以協助民、刑事訴訟。

同時林男的妻子需奔波醫院照顧林男及處理訴訟，以致心力交瘁及疲憊不堪，犯罪被害人保護協會安排專業心理師進行輔導，李秘書及專責保護志工定期家訪關懷，發放緊急資助及照護補助金度過照護的困境，亦協助林男申請「犯罪被害補償金」，經核定後受補償約78萬元，另民事判決獲判約240萬元，現由犯罪被害人保護協會扶助律師協助強制執行程序中，使林男的照護無後顧之憂。

財團法人犯罪被害人保護協會臺灣雲林分會主委王明和與雲林地檢署檢察長洪家原，在林柏蒼書記官長、歐惠婷主任觀護人、林秀君主任、李青晏秘書、志工劉大興及志工楊貴程等人之陪同下，於17日下午前往林姓重傷馨生人家中關懷慰問，致贈「台新基金」贊助的照護物資及中秋節慰問金5000元。

經財團法人犯罪被害人保護協會臺灣雲林分會長期的陪伴及鼓勵，林男的家庭從原本生活失序且負面情緒中，案妻的臉龐已能展現樂觀面對的笑顏，家中原本經營的素食小吃店也恢復正常運作。在家人用心的照顧下，林男雖長期臥床惟身上並無褥瘡，臉色紅潤精神良好。

▲「台新社會公益信託基金」贊助犯罪被害人保護協會臺灣雲林分會，辦理「捐贈重傷被害人照護物資」活動，捐贈醫療用品及營養補充品等共26大箱。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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