俄羅斯放話：金星是我們的行星！將獨立執行探索計畫

▲第一個被證實在地球以外存在著生命的星球，會是金星？(圖／達志影像／美聯社)



實習記者劉雪兒／綜合報導

《自然天文學》(Nature Astronomy)雜誌14日報導，夏威夷和智利的兩台天文望遠鏡在金星厚厚的雲層中發現了可能存在的生命跡象。對此，俄羅斯太空公司Roscosmos的負責人德米特里·羅戈津（Dmitry Rogozin）表示，將啟動一項國家獨立探索計劃，並放話「金星是屬於俄羅斯的行星」。

根據Euronews報導，Roscosmos在一份聲明中指出，已把恢復金星探索列入議程中了，他們認為金星是俄羅斯的行星，所以不應該落後，項目已包含在俄羅斯2021-2030號太空探索聯合政府計劃中，而第一批任務是由蘇聯執行的，他們將研究金星的土壤和大氣層，以及其進化的過程。

▲科學家發現金星存在「微生物生命」 中研院：大氣層裡漂浮有積分子。（圖／中研院天文及天文物理研究所提供）



根據歐洲航天局的說法，俄羅斯在1967至1984年之間對金星的研究一直處於國際最前線，也就是從那時候開始為金星設計和開發登陸艇的方面，仍然保留了獨特的專業知識，他們確實在這方面具有豐富的經驗。

研究人員14日表示，在金星的強酸雲層中發現一種名為「磷化氫」的氣體，顯示金星上可能有微生物棲息的跡象；換言之，高溫酷熱的金星很可能存在生命。這項發現被刊登在《自然天文學》（Nature Astronomy）期刊上。