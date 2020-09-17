首度發現！巨大行星繞著小7倍「死星」公轉　詭異畫面曝光

實習記者陳妙津 ／綜合報導

印象中恆星系統都是由行星圍繞著巨大中心公轉，但近日卻有科學家發現，有顆巨大的行星圍繞著一顆俗稱「死星」的白矮星進行高速運轉，白矮星的體積僅比地球大一點，更比周圍環繞它的行星小上7倍，詭異的畫面堪稱奇觀。

美國太空總署（NASA）指出，科學家在凌日系外行星巡天衛星任務中，發現氣體行星WD 1586b及其圍繞運轉的白矮星WD 1856+534，其公轉速度之快比水星繞太陽快60倍以上，且白矮星WD 1856+534體積僅比地球大40%，比起氣體行星WD 1586b小7倍。

奇特的景象讓科學家嘆為觀止，因為白矮星的形成是低質量恆星膨脹為紅巨星後，電子簡併壓無法抵抗引力坍縮，使內部核心達到點燃碳氧元素的溫度，星體引此發生超新星爆炸，將外殼拋出，損失80%的質量，期間拉扯所有鄰近軌道的星體直至變成碎屑，因此科學家通常認為，白矮星周圍不會有圍繞的行星存在。

▲圍繞白矮星運轉的巨大行星。（圖／取自NASA）



不過科學家觀察後發現，氣體行星WD 1586b以較短較圓的軌道圍繞著白矮星WD 1856+534運行，推測在早期恆星階段時，氣體行星位在當前位置至少50倍遠的位置，因此倖免於被拉扯成碎屑的命運，最終在與其他行星的相互引力作用下，逐漸被拉近，演變圍繞著白矮星運行。

據觀測，WD 1586b很可能是顆不超過木星14倍大小的行星，且以相似情況下實驗，白矮星WD 1856周圍運轉的行星表面很可能有水及二氧化碳，具備讓生命生存的條件，未來將進一步研究，目前這些研究成果則被發表於權威期刊《自然》雜誌中。康乃爾大學卡爾.薩根研究所所長卡爾騰格（Kaltenegger）表示，這些成果顯示宇宙中能維持有利生命生存的時間，比過去預期還要長，周圍還有無窮無盡的可能性。。