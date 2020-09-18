黃偉哲親自見證　台南博仁獅子會長林俊良捐車照顧憨兒

▲台南博仁獅子會長林俊良捐車照顧憨兒，台南市長黃偉哲特別見證這場愛心傳愛儀式，感謝博仁獅子會善舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

每年定期捐輸物資給需要的單位的台南市博仁獅子會，今年加碼捐贈！中秋佳節前夕，輔導會長林俊良個人捐贈8人座車輛給台南市智障者福利家長協進會外，現任會長黃子哲帶領全體獅友捐贈中秋月餅、米、養生蛋等中秋物資以及每位學員每人1000元助學金，以實際行動支持身障朋友。

台南市長黃偉哲特別見證這場愛心傳愛儀式，感謝博仁獅子會善舉，並期盼藉此拋磚引玉吸引社會大眾更關注身心障礙者的需求，鼓勵各界加入社會關懷的行列。



國際獅子會300-D1區台南市博仁獅子會，支持台南市長黃偉哲「照顧弱勢優先」的施政理念，並肯定台南市智障者福利家長協進會為憨兒的服務，輔導會長林俊良秉持熱心公益，照顧憨兒的博愛之心，以個人名義出資捐贈台南市智障者福利家長協進會1台8人座車輛，提供心智障礙學員外出及就學、就養、就醫等更舒適的交通接送服務。



黃偉哲強調，很榮幸能夠見證林俊良輔導會長發揮大愛，為智障者家長福利協會添購一部八人座的車輛，對於將來服務該協會院生及家長都是非常有幫助的。





黃偉哲指出，中秋快到了，每逢佳節倍思親，許多在社會角落或是比較弱勢的人，需要我們大家的關愛，此時，我們伸出援手跟關愛的心，會讓他們更加感受到幸福，有鑑於此，黃偉哲向出席這場活動的各區總監、獅兄及獅姐，致上最高的敬意跟謝意。



黃偉哲進一步表示，政府的力量有時而窮，是有限制的，但是民間的力量是無限的，政府的社會福利是有一個剛好很死板板的規定，但在規定前後這個灰色地帶，事實上是更需要民間來幫忙，台南市博仁獅子會，長久以來，關心台南市比較處於弱勢的市民朋友，他藉今日機會代表台南市188萬市民跟各位獅兄獅姐深深一鞠躬，謝謝大家的愛心。



林俊良表示，今日捐車圓了他去年一個未能完成的夢想，他是在實地參訪及接觸台南市智障者福利家長協進會後，發現該協會在申請補助方面遇到困難，於是有了今日的傳愛行動。





台南市智障者福利家長協會理事長王淑娥不斷以感恩再感恩的心情，向出席今日活動的博仁獅子會以及黃市長等人表達感謝，王理事長強調，不敢相信有這麼多人共襄盛舉，對於台南市博仁獅子會全體獅友們付出的愛心，由衷佩服。



社會局指出，台南市智障者福利家長協進會成立於1988年，是由心智障礙者家長組成，協會也設立社區式日間服務布建，計服務15名智障青年。台南市博仁獅子會自2019年起林俊良會長參訪後，感念智障礙者家長從撫育孩子的過程中，需要付出更多毅力、愛心、信心及耐心為心智障礙者拓展充滿希望的將來，陸續於2019年中秋節捐輸物資，以及捐助中心的每位學員每人1000元助學金，並捐贈運動服一批，讓學員有整潔亮麗的運動服參加全國智障者運動會。

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