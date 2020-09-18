【廣編】家樂福中秋烤肉趴！海陸雙拼澎湃上架　烤肉用具買千送百

▲家樂福中秋連假特別企劃從露營、烤肉到送禮一次購足概念搶攻中秋商機！露營首推出台灣製造組TURBO TENT野餐帳、游牧民族六人帳，以及輕便折疊桌椅、收納箱等露營必備商品。

圖、文／家樂福

迎接今年最後4天連續假期，聚會烤肉或者安排國內旅遊成為民眾最近熱門討論話題，特別是今年因防疫期間，帶動地方觀光也再度開啟郊遊露營風潮，家樂福中秋連假特別企劃從露營、烤肉到送禮一次購足概念搶攻中秋商機!露營首推出台灣製造組TURBO TENT野餐帳、游牧民族六人帳，以及輕便折疊桌椅、收納箱等露營必備商品！

為迎戰全民瘋烤肉的9月，家樂福9/18中秋烤肉正式推出，霸氣集結海陸雙拼上架:冷凍調味老饕戰斧豬排、冷凍霜降豬肉、CAB安格斯牛肉、澳洲天然穀飼羊、冷凍澎湖明蝦與頂級進口海鮮，還有烤肉均衡營養的生鮮蔬菜，風味燒烤肉醬等，在烤肉用具部分，推薦於法國創下單月銷售十幾萬榮獲2020IF設計大獎HYBA進口烤肉爐，以及KENLUCK迷你攜帶型烤肉架、郊遊露營最推薦Iwatani燒烤達人料理爐。

10/5前指定烤肉架及相關商品單筆滿1,000元送100元現金折價劵；活動期間自9/28起月餅系列商品單筆消費滿2,000元送200元現金折劵。