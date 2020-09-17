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手機0訊號沒鄰居！阿春嬤獨居20年...見義工離去淚崩：愛勾來喔

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▲80多歲的阿春嬤獨居超過20年，內心相當孤單的她，看到華山義工到來相當開心。（圖／記者游瓊華攝）▲80多歲的阿春嬤獨居超過20年，內心相當孤單的她，看到華山義工到來相當開心。（圖／記者游瓊華攝）

▲80多歲的阿春嬤獨居超過20年，內心相當孤單的她看到華山義工到來相當開心。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

「妳們一定要勾來，我ㄟ地厝等你們喔！」83歲的阿春嬤獨自一人住在台中和平烏石坑的大片果園旁，狹窄的道路，通往的是她到不了的城市，久違見到社工到訪，甚至陪伴一起吃飯，阿春嬤激動地眼眶泛紅。

阿春嬤居住的地方沒有鄰居，手機收不到訊號，常常超過半個月都沒有跟人講話，添購日常用品時，必須走3公里的山路才能到公車站牌處，由於生活的不便利加上日漸年邁的身軀，只能電話拜託數公里遠經過的鄰居協助購買生活必需物品。

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華山基金會台中市站長江月美表示，華山基金會從103年介入服務，定期的訪視、邀約參加活動，連結送餐單位資源進入後，阿春嬤從開始的擔心害怕，到願意走出家門，阿嬤總開心地說:「要不是妳們願意帶我參與活動，我根本沒機會可以下山」。

江月美也提到，第一次帶團隊幫阿嬤義剪時，阿嬤一直提醒設計師「再剪短一點，天冷帶帽子就好了！」，細問才知道，阿嬤擔心下一次不知多久才有人上來幫她剪頭髮，而站長或義工離開時，阿嬤總百般不捨，頻說「妳們一定要勾來，我ㄟ地厝等你們喔」，深深感受到偏鄉長者的孤單與不捨。

江月美說，在台灣偏鄉有許多像這樣失能、獨居與失智的長輩，因山路崎嶇、交通不便，資源缺乏，讓他們獨自面對孤寂無助的窘境，而他們要的也不多，只盼能「被記得」，希望號召社會大眾『把愛送到偏鄉』，無論義工投入、資源的進入，透過陪伴使他們不被社會遺忘。

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