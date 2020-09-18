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婦人死亡宣告10年　麻警尋根究底中秋前夕助團圓

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▲台南市麻豆警分局防治組巡佐吳孟宇，查到1名被宣告死亡的賴女子，並協助家屬指認，在中秋節前讓她平安回家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市麻豆警分局防治組巡佐吳孟宇，查到1名被宣告死亡的賴女子，並協助家屬指認，在中秋節前讓她平安回家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市麻豆警分局防治組巡佐吳孟宇，查得一筆身分不明通報資料，2001年台北市社會局安置1名倒被婦女，因身上未攜帶證件、無法對話且無家屬出面指認，由北市社會局安置迄今，經吳員逐一過濾失蹤人口歷史通報紀錄進行比對，歷經近2年時間，終於查出係已被宣告死亡的台北市走失之賴姓婦人，讓她回家。

巡佐吳孟宇歷從2019年歷經近2年時間，終於查得1筆於台北市士林區走失之賴姓婦人協尋記錄，經聯繫家屬出面指認後，婦人的身分才得以解開。家屬是賴姓婦人的妹妹，在機構見到婦人時，立即走上前輕撫她的臉頰，忍不住啜泣直說是她姐姐沒錯，不斷詢問婦人：「妳認得我嗎？我是阿昭」，情緒上來時還緊抱住姐姐，在場的員警、社工及醫護人員看到都相當感動。

▲台南市麻豆警分局防治組巡佐吳孟宇，查到1名被宣告死亡的賴女子，並協助家屬指認，在中秋節前讓她平安回家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，走失的賴姓婦人63歲，未婚，賴女有5個兄弟姊妹，從小家庭重男輕女，父母管教嚴厲，無法忍受下離家多次，此後賴女便時常情緒不穩定，最終導致精神異常，在2、30幾年前1次離家走失後便不知去向；這段期間以來父母以及其他兄弟姊妹均已過世，賴女胞妹多年來尋覓姐姐下落未果，復於2012年辦理死亡宣告。

麻豆警分局長洪頂力知悉案情後，立即請吳員專車遠赴台北載同賴女胞妹協助指認，終於中秋前夕促成美事，一圓團圓夢，家屬對於警方積極為民服務，協助找到親人，促使家人團聚，表達由衷的感謝。

麻豆警分局長洪頂力表示，家中如有身障人士，可主動到區公所申請「預防走失愛的手鍊」，也可以在衣領、袖口、褲管處加繡姓名、聯絡電話等。倘若家中有人走失，可至就近警察機關報案請求協尋，警察機關不分轄區都會立即受理協尋，若是未滿7歲兒童、緊急查尋24小時後仍未尋獲，且疑涉刑案時，將比照重大刑案列管偵辦；同時鼓勵同仁能多發揮同理心，秉持視民如親及為民服務的精神，讓更多失蹤者能早日與家人團圓。

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