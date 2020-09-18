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美國防長：即使中國擁有更多軍艦，也不是美國海軍對手

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▲五角大廈《中國軍事力量報告》說：中國已擁有一支全球最大的海軍。圖為中國飛彈驅逐艦「西安號」去年訪問聖彼得堡時的畫面。(圖／達志影像／美聯社）

五角大廈《中國軍事力量報告》說：中國已擁有一支全球最大的海軍。圖為中國飛彈驅逐艦「西安號」去年訪問聖彼得堡時的畫面。(圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國媒體報導，美國國防部長埃斯珀(Mark Esper)周二三(16日)表示，雖然中國擁有更多的軍艦，但想要跟與美國海軍抗衡，仍需要一段時間。

埃斯珀在蘭德公司的一次活動中解釋說：「我想說明的是，在海軍力量方面，中國無法跟美國匹敵。即使我們停止建造新的軍艦，中國也需要數年時間來縮小跟我們在海軍力量方面的差距。軍艦圖然很重要，但並不能代表全部。」

埃斯珀表示，美國軍方必須採取措施保持優勢，包括透過建造新的有人駕駛和無人駕駛的艦艇，將美國海軍的船艦規模擴大到355艘以上。他說：「我們必須增加造艦經費，並做好準備，以維持一支更大的艦隊。」

埃斯珀接著說：「未來的海軍力量將在空中、海上和海底發揮更致命的打擊力量。這支艦隊將需要由更多、更小的水面作戰力量組成：包含有人、無人的水面飛行器；各類型的無人艦載機；一支規模更大、能力更強的潛艇部隊；以及現代化的戰略威懾力量。」

這位美國防長珀表示，無人戰艦有可能成為一種成本更低、更具吸引力的替代品，並可用於跟擁有更強大造船能力的競爭對手(例 如中國)競爭。

在五角大廈最近發布的年度《中國軍事力量報告》之後，埃斯珀發表了對中國的相關評論，並表示有意提升美國造船能力。 五角大廈《中國軍事力量報告》中說：「中國已經在幾個軍事現代化領域裡跟美國並駕齊驅，甚至超越美國。」 　

埃斯珀談到來自中國的「軍事挑戰」，特別是有關中國軍隊現代化時，他說：「美國必須做好威懾衝突的準備，並且在必要時贏得海上戰鬥的勝利。」

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