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深潛行動　韓國宣布建造核動力潛艇　還配備彈道飛彈

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▲韓國正計畫建造一艘4000噸級的核動力潛艇，還要配彈道飛彈」。(示意／翻攝自YouTube)

韓國正計畫建造一艘4000噸級的核動力潛艇，還要配彈道飛彈。(示意圖／翻攝自YouTube)

國際中心／綜合報導

 據「全球防務」網站周二(11日)報導，韓國在其《2021-2025年國防中期規劃》中，計畫建造一艘4000噸級的核動力潛艇及韓國版的「鐵穹」防禦系統。

韓國在8月10日公布了2021年至2025年的防衛藍圖，承諾未來5年內向軍隊提供300.7兆（約7.3兆元新台幣）的軍費。其間每年開支平均增加6.1%，主要用於武器裝備研發和部隊建設。

韓國在這份國防中期規劃中透露，將建造一艘4000噸級的潛艇，該型潛艇要比韓國正在建造的3000噸級常規潛艇大得多，將配備彈道飛彈，並由核反應爐提供動力。

報導說，韓國想要建造核潛艇可能需要修改跟美國的核協定，因為該協定禁止韓國將核能技術用於軍事目的。 今年7月底，美韓通過《美韓導彈指南》修訂案，解除韓國運載火箭固體燃料使用限制， 給了首爾更大的獨立性來保衛國家，建造核動力潛艇的計畫也是出於同樣目的。

韓國國防部同時希望研發韓國版的「鐵穹」防禦系統，以防禦遠端火砲 的攻擊，並計畫在20年代末投入部署。 韓國國防部同時透露，韓國明年將正式啟動建造3萬噸級的輕型航母，並為其配備F-35B艦載戰鬥機，該航母計畫在2030年代初開始服役。

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