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解放軍075型兩棲攻擊艦首艦海試　沿黃浦江入東海

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▲▼解放軍075型兩棲攻擊艦首艦海試。（圖／取自鐵幕君SSS微博）

▲解放軍075型兩棲攻擊艦首艦海試。（圖／取自鐵幕君SSS微博）

記者陳政錄／綜合報導

為提升解放軍登陸、兩棲攻擊作戰能力，由中國大陸自主研發、排水量為3萬噸級的兩艘075型兩棲攻擊艦於近一年內陸續下水後，據大陸軍事微博主曝光畫面，首艦於5日下午1時許，沿黃浦江進入東海某水域進行首次試航。陸媒報導稱，若進度一致，二號艦也將於明年6月份海試。

《觀察者網》報導稱，075型兩棲攻擊艦入役後，將大幅提高解放軍立體登陸、兩棲攻擊和多樣化任務能力，可搭載超過20架直升機，同時設有塢倉，作為兩棲車輛和氣墊登陸艇的母船，彌補解放軍水面艦艇分隊直升機運作能力不足的缺點。

同時， 075艦在自身防禦方面採用大陸國產紅旗-10近程防空導彈系統、「萬發炮」近程防空系統，同時採用了新型國產快速反應雷達。

▲▼解放軍075型兩棲攻擊艦首艦海試。（圖／取自鐵幕君SSS微博）

▲解放軍075型兩棲攻擊艦離開港口泊位。（圖／取自鐵幕君SSS微博）

從大陸軍事博主「鐵幕君SSS」微博曝光畫面顯示，解放軍新一代075型兩棲攻擊艦首艦，在拖船的協助下，離開於上海滬東中華造船廠的泊位，沿著黃浦江，進入東海某水域進行首次試航。

在此之前，該艦於2019年上半年在滬東中華造船廠船現身，建造半年後於去年9月25日下水，在船廠舾装315天以後就進行海試，被評為進展速度飛快。

目前，大陸首批建造的兩艘075型兩棲攻擊艦已全部下水，二號艦於4月22日在滬東中華造船廠下水。

中國海事局網站8月5日發布的滬航警0505訊息，也側面證實75型兩棲攻擊艦首艦執行海試。通報內容稱，「滬航警0505黃浦江長江口8月5日試航船H23輪深水航道下行，1330時至1500時，106浮至101浮對進口船舶實施交通管制。」

據了解，中國軍方已開工建造第二批075型兩棲攻擊艦，建造完畢後，中方還將繼續研發新一代兩棲攻擊艦。

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