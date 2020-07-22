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擴張海上勢力　解放軍驅逐艦未來五年達「翻倍」

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▲▼052D型飛彈驅逐艦。（圖／路透社）

▲中國近年積極擴張海上勢力。圖為052D型飛彈驅逐艦。（圖／路透社）

實習記者閔文昱／綜合報導

根據美國外交官網站本（7）月12日報導，中國人民解放軍海軍（PLAN）近年來加速建造「中華神盾」等現代化驅逐艦，預測將在2025年時數量達到「翻倍」。

目前的中國海軍已經部署了20艘現代化神盾型驅逐艦，其中，有6艘052C型、13艘052D型，以及1艘055型，另有11艘較舊的非神盾型驅逐艦。未來還會再服役19艘神盾型驅逐艦，共約50艘驅逐艦，將平均分配到6個驅逐艦支隊，每個驅逐艦支隊由4到5艘驅逐艦和4到5艘護衛艦組成。

近年來英文媒體對於中國海軍的報導在深度和範圍都在增加，顯現中國在軍力方面有著顯著的成長，目前中國海軍仍有11艘052D型驅逐艦和6艘055型驅逐艦處於不同建造階段或已海試，加上今年或將再有1艘055型及1艘052D型驅逐艦下水，該批新建驅逐艦在3至4年內完成海試並服役後，解放軍將擁有8艘055型驅逐艦、25艘052D型驅逐艦和6艘052C型驅逐艦。

未來，中國海軍還將生產26艘052D型驅逐艦，以及加快研發054B護衞艦，以配合驅逐艦發展。到了2025年，中國海軍將成為海上不可忽視的一方勢力。

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