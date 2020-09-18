兩岸交流「贛台會」接力海峽論壇23日登場　近400台商與會

▲兩岸交流因疫情趨緩而活絡，第17屆贛台會將於23日舉行，接力海峽論壇。（圖／大會提供）

記者魏有德／上海報導

第17屆贛台會將於23日在江西吉安市舉行，為期三天。據了解，大陸全國台企聯會長李政宏將率100多名常務理事出席，再加上大陸沿海地區有意向內陸發展的台商代表及寶成、東元、英華達等龍頭台企代表，共計近400人參會，陣容相當龐大。

▲江西省台辦主任鄧保生。（圖／大會提供）

疫情趨緩後，兩岸交流持續活絡，贛台會於海峽論壇結束後接力登場，值得注意的是，海峽論壇著重基層與民間文化交流，贛台會則是以經貿為主力。鄧江西省台辦主任保生表示，「近400名台商台企代表中，六成是新面孔。」

鄧保生指出，本屆贛台會除簽約項目儀式外，還包括3個主題活動，分別為海峽兩岸產業合作區暨青年發展論壇、全國台企聯常務理事會及贛台農業專題推介會等，「秉持兩岸一家親理念，發揮贛台交流合作的獨特作用，助推江西高品質跨越式發展。」

▲大陸全國台企聯將於本屆贛台會時舉行常務理事會。（圖／記者陳政錄攝）

據了解，江西省上半年新註冊台資企業34家，使江西台資企業的集聚發展更進一步並助力推動江西開放型經濟發展。此外，位於景德鎮市的台資企業宏柏新材公司更於8月份在上海證交所成功上市，成為江西省內首間本土培育的A股掛牌上市台企。

