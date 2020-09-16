台8月出口大陸佔總額46.39%創新高　兩岸1至8月貿易額達4.76兆

▲台灣8月出口大陸佔總貿易額46.39%。（圖／記者李毓康攝）

記者任以芳、魏有德／北京報導

新冠肺炎疫情下，兩岸經貿往來影響甚微。大陸海關總署統計，今年1至8月，兩岸貿易額1589.28億美元（約4.76兆新台幣），同比增長10%，台灣對大陸（含香港）今年8月出口額佔總出口額的比重更是創下新高，約為46.39%。對此，大陸國台辦發言人馬曉光表示，台商對大陸投資仍保持增長。

▲大陸（含香港）今年1至8月自台灣進口約3.63兆新台幣。（圖／CFP）

數據顯示，今年1至8月，大陸對台出口377.33億美元（約1.13兆新台幣），同比增長8.11%；大陸自台進口1211.95億美元（約3.63兆新台幣），同比增長10.6%。在疫情持續防控期間，馬曉光表示，不少台資大項目在大陸開工投產或增資擴產，包括電子訊息、石化、水泥等，呈現出投資金額大、科技含量高等新特點。

▲大陸國台辦發言人馬曉光於例行記者會公布疫情下兩岸經貿人員往來數據。（圖／記者任以芳攝）

至於疫情期間的兩岸人員往來，馬曉光提到，今年疫情最嚴峻的1至2月，仍有10萬多台灣民眾前往大陸，「疫情發生以來，兩岸同胞克服暫時困難，通過互聯網線上線下相結合的形式，在經濟、文化、醫療衛生、教育、青年、基層、民間信仰等領域和界別成功舉辦了一系列不同主題的交流活動，延續了兩岸交流的勢頭。」

馬曉光強調，兩岸開啓交流30多年後，「各領域交流合作蘊含的內在動力、累積的深厚基礎已經形成不可逆轉的歷史趨勢，更不是眼前的困難和阻礙所能撼動的。」