6800名台生報考陸大專院校　馬曉光：歡迎來大陸追求人生夢想

▲大陸各大專院校陸續迎來開學季。（圖／CFP）

記者任以芳、魏有德／北京報導

新冠肺炎疫情衝擊下，大陸教育部今年初便暫停陸生來台就讀申請，不過，仍有台生選擇繼續到大陸升學。大陸國台辦發言人馬曉光指出，據了解，今年共有近6800人次台灣學生報考大陸大專院校，錄取工作目前仍未完全結束，「歡迎他們來大陸實現學業追求和人生夢想。」

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

馬曉光表示，年初爆發的新冠肺炎疫情對兩岸民眾工作、學習和生活造成衝擊，台灣學生報考大陸高校也受到影響，「與此同時，民進黨當局對兩岸交流的阻撓限制和對台灣民眾的威脅恐嚇更是變本加厲。」

馬曉光提到，大陸學生今年赴台就讀遇到重重困難，既有疫情影響，更有許多來自台灣方面的人為阻礙，疫情初期，陸生成為第一批被禁止赴台的群體，亦情緩解後，直至8月初才允許陸生返校，「許多陸生還反映，疫情期間，他們就讀的台灣高校沒有對教學調整事宜作出妥善安排，使他們的學業受到很大影響。」

▲2020年台生赴陸報考大專院校達6800人次。（圖／CFP）

相較於陸生赴台就讀，台生赴陸求學今年共有6800人次報考，在開學之際，大陸教育部近期對港澳台師生復學復課提出具體措施並要求各地各大專院校結合各自的實際情況，分批分類、合理有序地安排師生返校。

據了解，台灣學生按將照就讀學校所在地的有關規定完成防疫檢疫監測後，與大陸學生一同開學復課。至於因各種原因暫時不能返校的台灣學生，大陸各學校將採取線上學習、線上輔導等措施保障台生學業，馬曉光強調，「線上線下的課程是一致的，保證教學質量。」