台北水餃店霸主誕生！老饕「這2家」刷整排　著魔推爆：唯一信仰

▲許多人都愛吃水餃。（圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人只要不知道要吃什麼填飽肚子時，便會優先選擇水餃，因為不管是在家煮，或是出去買，都非常方便。水餃店幾乎隨處可見，不過口味一絕的店家就要花點時間去找了，一名網友就好奇，「台北水餃霸主在哪？」不少老饕也分享了自己心中的第一名，其中被網友連刷整排的就是「巧之味」和「阿玉」。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「台北水餃霸主在哪」為題發文，他最近正好很想吃水餃，除了有名的高記、來來和又一村等知名店家外，台北應該還有很多也很不錯吃的水餃店，因此他立刻請廣大網友推薦，台北還有哪些實力堅強、能當霸主的水餃店呢？

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▲台北有不少水餃店都被網友推爆。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，不少水餃粉都留言回應，「龍門客棧」、「不要推士林及品了，一堆人排隊！別跟我搶」、「景美楊家水餃」、「雙連高記」、「阿郎薄皮餃子」、「最好吃的肯定是自己包的，用料最好」、「三重的頂味執餃」、「只推豪季」；不過也有網友覺得要看哪家最好吃，無非是在比分店數，「八方啊 不然哪家比他店數還多」、「八方雲集」。

此外，王家水餃、北大荒都有很高的討論度，巧之味和阿玉更是直接被刷一整排，可說是難分軒輊，「絕對絕對是巧之味的干貝水餃」、「巧之味啊！這還要問」、「巧之味皮很優秀」、「巧之味好吃啦」、「唯一支持巧之味」、「阿玉香菜唯一信仰」、「阿玉一生推」、「阿玉>>>其他」、「唯一推阿玉」。