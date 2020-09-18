遊戲也有代溝！高中生「無視PS5新聞」滑手機　他驚：沒吸引力？

▲現在年輕人喜歡用手機玩遊戲。（圖／pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

電玩迷眾所期待的「PlayStation 5（PS5）」在17日亮相，並公布2種版本，18日12時開放光碟版預購，各大通路開跑不到一分鐘就全部完售。一名網友吃飯時看到電視播放著PS5的新聞，但有一桌高中生們竟然無動於衷，繼續滑著手機，他不禁好奇，「PS5對現在高中生都沒吸引力了嗎？」

原PO在PTT發文，中午到一間小吃店用餐，隔壁桌坐著五名高中生，人手一台手機，每個人都邊吃飯邊滑手機，看起來像在玩手機遊戲，剛好電視播著PS5的新聞，但那群高中生們卻沒有任何反應，沒有人抬頭看新聞，繼續滑著手機。

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他本來以為高中生們顧著滑手機沒有注意新聞，但下一則播著金正恩有替身的新聞，有幾個人抬頭看著電視在笑。看到這樣的場景，原PO好奇提問，「記得以前PS發售，是每個高中生都會關注的話題，但現在卻好像不是這樣，難道現在PS已經對高中生沒有吸引力了嗎？」

▲PS5官方釋出照。（圖／翻攝PlayStation5 推特）

貼文一出後，網友們在底下留言，「家機現在都老人在玩而已啊」、「都在玩手機遊戲，誰要打遊戲機」、「現在年輕人只會打手遊」、「如果要買PS5，他們家要先有多一台營幕，不如買switch」、「手機太方便了，隨時隨地都可以用，家機還需要額外的螢幕跟手把」、「高中生買不起啊，我以前高中也覺得超貴」。

也有網友分析指出，「高中生都是去咖啡店玩手遊看妹子，買個只能在家玩的遊戲機，完全沒有競爭力，不論是社交還是各方面都沒幫助」、「遊戲機比較面向核心玩家，大學生比較有可能喜歡打遊戲機5」、「PS5要大電視啊，Switch就是給不需要電視，可以隨時隨地一起玩的人」。