　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

FBI爆：俄國準備「抹黑拜登」　白人極端份子雙擾其下…恐再有大衝突

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國聯邦調查局（FBI）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國聯邦調查局（FBI）已經啟動大選監督。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Chris Wray）今天警告，俄羅斯正積極地採取抹黑戰對付民主黨總統候選人拜登，且白人至上暴力團體也恐為美國大選添亂。

「紐約時報」報導，瑞伊今天在眾議院國土安全委員會的證詞，與總統川普及部分官員竭力淡化俄國與白人極端分子威脅的態度大相逕庭。他指出，出於種族動機的白人至上極端分子，已醞釀出國內恐怖主義氛圍，而俄國也「非常積極地」以拜登為目標擾亂美國大選。

瑞伊說：「靠同時製造分化與不和，俄國主要針對拜登來詆毀，因為俄國視拜登為根深蒂固的反俄建制派。」

此外，瑞伊表示，FBI愈來愈擔憂11月總統大選前，有意識形態動機的極端團體可能將爆發激烈衝突。

法新社報導，FBI密切關注在波特蘭、俄勒岡與威斯康辛州基諾沙等數座城市抗議活動時對峙的團體。在當地，反種族主義和反警團體與右翼和經常持有武器的白人民族主義運動人士對抗。

瑞伊在國會聽證會上說，FBI深切關注美國街頭緊張情勢升級，以及「利用」抗議活動煽動暴力的團體。

他說：「現在又多了一層引發暴力的可能性。」瑞伊稱「極端團體或個人都會製造暴力動盪」。

瑞伊告訴聯邦眾議院國土安全委員會：「現在兩邊都聚集成團體，讓危險衝突一觸即發。」

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
快訊／小鬼黃鴻升解剖結果出爐　檢曝關鍵死因
LIVE／小鬼黃鴻升遺體解剖結束　檢察官說明
藏壽司跌破百元！他豪買10張「慘po對帳單」：吃過最貴的壽司
快訊／共軍上午派18架軍機擾台　飛行路線曝光
快訊／午後雷雨開炸！　14縣市大雨特報
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

亂拉屎惹毛繼父！他「60下無敵連環毆」　女孩頭脹如氣球慘死…媽笑超爽

上周還在惡化！英宣布「開放亞洲2國」自由入境免隔離　原因竟是感染降低

大學妹誤信「純朋友」赴約　慘遭「11男逼輪番擦槍」完事從6樓拋摔慘死！

他離婚前妻4年「吻戰大12歲丈母娘」　婚禮當天沒人到…激愛30年證明

她拎包裹進電梯　才提醒「小心感應器」下秒誤觸…半身塞縫夾成斷屍

議員不要！他預算審查會「爽盯肉搏片」　戴耳機極樂…畫面閃O嘴短髮妹

愛妻哥幫買衛生棉　遭超市大媽爆吼「你是變態啊」爬回車上哭成淚人兒！

牛津大學新冠疫苗　一度喊卡後，已恢復為受試者接種

FBI爆：俄國準備「抹黑拜登」　白人極端份子雙擾其下…恐再有大衝突

「為什麼咬我」黑人已下跪　白人警察仍放狗還稱讚牠：好孩子

「有一種努力，叫黃鴻升」　跨音樂、戲劇、主持全方位

KID送給小鬼最後一個禮物　徹夜完成他遺願...悲慟問「該醒了吧？」

小鬼抱2孩子玩「累到狂喘還是哈哈笑」！　網友笑著笑著哭了：他一定是好爸爸

峮峮心痛認愛小鬼「對不起破壞我們約定」　痛失男友悲慟喊：黃鴻升，我只想要你

路過慘遭野生吉娃娃「看不起」　鄙視眼神狂盯...網笑：品種夠純

玖壹壹第一時間難以置信「好友小鬼猝逝」　悲痛表示：當他出國去玩

情侶忘情纏綿！男子「霸氣一抱」　相擁跌釣蝦池...網笑：永浴愛河

挑戰走路24小時！台北→苗栗 「高溫+痠痛」用意志力撐完全程

小賴發第二首歌..小鬼主動看他mv　陳零九曾回送潮牌衣「想要報恩」

農委會擬「全面禁養」6類危險犬！違者最高罰25萬...飼主喊：不同意

牛津大學新冠疫苗　一度喊卡後，已恢復為受試者接種

FBI爆：俄國準備「抹黑拜登」　白人極端份子雙擾其下…恐再有大衝突

「為什麼咬我」黑人已下跪　白人警察仍放狗還稱讚牠：好孩子

川普政府宣布審查騰訊遊戲資安　騰訊股票立跌2.66%

大學妹誤信「純朋友」赴約　慘遭「11男逼輪番擦槍」完事從6樓拋摔慘死！

神秘男慘被肢解…活活燒成毀容焦屍！　詭躺樹叢死因成謎

拒絕當女友就殺她全家！　惡男屋內瘋狂掃射...20歲女與父親慘死

「無酬分類包裹」引發過勞死...南韓宅配司機撤回罷工決定！

美新冠疫苗研發進度達標！　佛奇：最快11月就能證實有效

普丁政敵「飯店房間水瓶」驗出毒劑！歐洲各國要答案　俄：沒證據

新台幣收盤升值1.58角　收在29.152元

牛津大學新冠疫苗　一度喊卡後，已恢復為受試者接種

李婉鈺13.7萬換免囚！醉亂張碩文發飆襲警：慘痛教訓

申敏兒、新慜娥分不清「公司正名」！跳水練3個月影片曝光...全場歡呼

孩子的第一桶金！北富銀統計　兒童帳戶平均資產41萬元

退休再就業該如何投保？　勞保局：雇主必須提繳勞退

驚悚畫面曝！台南破爛屋直播探險...驚見亡者　警追查

腹瀉血便一週竟是大腸癌　化療後「高炎值」讓她疲倦又掉體重

FOX體育台3頻道傳年底撤台？　迪士尼下封口令今不會對外說明

小鬼猝逝！郎祖筠淚求一起做這件事　林俊逸：想起冷氣很強的那天

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

國際熱門新聞

撲克女玩家趙茜遭性侵+活活燒死

女遭集體凌辱　總理：吊死或閹了

即／小鬼死訊震驚國際！登CNN娛樂版頭條

美議員提決議案　籲美台建交終結過時一中政策

特斯拉飆破145km/h駕駛睡翻下場曝

找到石油　蓬佩奧將訪問南美小國

7歲妹遭家暴性侵　淚求醫生：我想死不要救我

冷血男姦殺女友「鋸頭顱」挖出大腦烹食

熱舞辣妹騎棺材24秒　狂吻遺體

17歲少女「假訂披薩」斃了外送員

他離婚前妻4年「吻戰大12歲丈母娘」　婚禮當天沒人到

繼父「60下連環毆」女孩頭腫成氣球慘死　母笑超爽

新冠肺炎全球破3000萬人確診！近100萬人染疫死

他新婚15天自殺！嫩妻崩潰3樓跳下

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

小鬼親妹妹心痛首發聲　「努力睡著才能見到你」

小鬼滑倒疑「頸椎墜地斷裂」致命！外科醫曝原因

KID、坤達強忍上工！喪友後…將首度現身《木曜4》直播

KID、坤達《木曜4》直播全程沉默　邰智源心疼：辛苦了

小鬼猝逝！假掰女「哭到快休克」　他目睹過程傻了

小鬼黃鴻升堅持7年「提款卡、印章全給爸」領月薪

快訊／蘆名星被發現死在家中！享年36歲

星座、命理專家曝2020下半年還會「出大事」

限動一直PO小鬼…楊丞琳哭臉道歉

阿嬤手寫紙條小鬼都留著！粉絲爆淚

快訊／小鬼黃鴻升「帥氣遺照曝光」

小鬼猝死　醫曝「狀態性昏厥」保命關鍵

5歲兒子問「小鬼叔叔怎麼了」　黃小柔一看哭不停

小鬼耳環還掉在他家…Junior收起：時候到了，再拿去給你

快訊／小鬼黃鴻升解剖「妹妹緊拉爸爸憔悴現身」！

更多

最夯影音

更多
「有一種努力，叫黃鴻升」　跨音樂、戲劇、主持全方位

「有一種努力，叫黃鴻升」　跨音樂、戲劇、主持全方位
KID送給小鬼最後一個禮物　徹夜完成他遺願...悲慟問「該醒了吧？」

KID送給小鬼最後一個禮物　徹夜完成他遺願...悲慟問「該醒了吧？」

小鬼抱2孩子玩「累到狂喘還是哈哈笑」！　網友笑著笑著哭了：他一定是好爸爸

小鬼抱2孩子玩「累到狂喘還是哈哈笑」！　網友笑著笑著哭了：他一定是好爸爸

峮峮心痛認愛小鬼「對不起破壞我們約定」　痛失男友悲慟喊：黃鴻升，我只想要你

峮峮心痛認愛小鬼「對不起破壞我們約定」　痛失男友悲慟喊：黃鴻升，我只想要你

路過慘遭野生吉娃娃「看不起」　鄙視眼神狂盯...網笑：品種夠純

路過慘遭野生吉娃娃「看不起」　鄙視眼神狂盯...網笑：品種夠純

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面