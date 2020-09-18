屏東市祖孫好棒棒趣味競賽...「老人像孩子」樂翻天

▲屏東市衛生所18日早上，與屏東市長青服務協會與華山幼兒園於縣立老人文康中心辦理「祖孫好棒棒 健康有夠讚」健康促進趣味競賽。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

因應高齡化社會，為打造高齡友善幸福城市，屏東市衛生所18日早上，與屏東市長青服務協會與華山幼兒園於縣立老人文康中心辦理「祖孫好棒棒 健康有夠讚」健康促進趣味競賽，場面熱鬧、溫馨、有趣。

▲▼音樂互動、樂樂棒球。

衛生局施丞貴局長表示，屏東縣步入高齡社會伴隨少子化現象，帶給社會經濟、醫療及家庭的是全方位的挑戰。結合銀髮與幼兒這兩個看似身處生命軸兩端的族群，彼此持續互相學習隨著不同階段的發展，老年人在心智功能逐漸退化之後會變的很像孩子，有真誠、有固執且都渴望被注意和被愛。

透過社區活動推動世代之間的交流，老人從孩子的身上得到活力，而孩子從長輩身上學習到成熟的關懷、體貼和價值觀，甚至促進了不同世代間的了解和尊重。長者不僅能在金孫身上找到陪伴的溫暖，金孫能從長者的身上吸收了人生經驗和情感，共同營造一個「適居、安全、有尊嚴」的健康促進及長照樂園，達到「在地生活、在地老化」目標，邁入一個「高齡友善、長期照護」幸福的健康城市。

屏東市衛生所主任李明遠說，屏東市65歲以上老年人口共3萬2813人，占總人口數16.7%，因此結合屏東市長青服務協會與華山幼兒園，舉辦的「祖孫好棒棒 健康有夠讚」健康促進趣味競賽，透過猜拳、樂樂球等趣味遊戲，除激發長輩們重拾學習的樂趣外，以祖孫同樂的方式導入社區，也讓學童培養關懷，尊重長輩的態度，共同成長。透過有趣的遊戲，讓長輩動動腦、動動手、豐富社區長者健康生活，以預防失智、延緩失能。

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