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有參賽就得獎！美國密西根國際造型競賽　花蓮上謄工商最大贏家

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▲▼美國密西根國際菁英盃競賽，花蓮上騰工商囊括五大項的前三名和佳作所有獎項，可說是最大贏家。（圖／上騰工商提供，下同）

▲▼美國密西根國際菁英盃競賽，花蓮上騰工商囊括五大項的前三名和佳作所有獎項，可說是最大贏家。（圖／上騰工商提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

受疫情影響，2020美國密西根國際菁英盃競賽採以遠距視訊方式辦理，花蓮上騰工商時尚造型科在此次賽事中，幾乎囊括美甲紙圖彩繪【雙手圖】、創意紙圖、乙級新娘化妝設計圖、創意面具設計及標準冷燙-假人頭【現場組】等五大項的前三名和佳作所有獎項，可說是最大贏家。由於參賽學生表現優異，獲大會頒贈「團體特優獎」的殊榮，活動執行長林秀蓁今到校頒獎，並致贈上騰時尚造型科二萬元的科務發展經費。

美國密西根國際菁英盃是時尚造型界的年度盛事，參賽選手1300多人，分別來自美國、台灣、泰國、澳洲、墨西哥、日本、越南、馬來西亞、印尼、中國等國家，競爭激烈。

執行長林秀蓁表示，遠距視訊比賽方式就是在競賽時間內，學生將作品拍成照片，或由老師側錄學生的實作影片，透過網路傳輸進行線上評比，過程一樣嚴謹。

▲▼美國密西根國際菁英盃競賽，花蓮上騰工商囊括五大項的前三名和佳作所有獎項，可說是最大贏家。（圖／上騰工商提供，下同）

上騰工商雖地處偏鄉，但學生的競賽作品極富創意，且有專業水準，與都會學校相較，毫不遜色。另外，對學生熱情洋溢、落落大方的表現更是讚譽有加，林秀蓁代表協會承諾提供學校更多元的競賽資訊與專業指導，包括餐飲、中餐、西餐、烘焙、果凍花、傳統調酒、花式調酒及咖啡拉花等，讓東部學子透過競賽不斷成長，也期勉學生在師長的調教下，認真學習，期待下一屆會有更好的作品出現。

上騰工商時尚造型科主任曹玲玲感謝林執行長的慷慨解囊，贊助學生報名費，才有這麼亮眼的成績。為了這次的賽事，學生犠牲假期，密集訓練近兩個月。過程雖然辛苦，但學生認真投入的精神及競賽的優異表現令人倍感欣慰。尤其是今年參賽人數與組別更勝以往，師生一起備戰的努力再次成就今日的大放異彩。同時也證明上騰的教學品質完全不亞於技專校院或業界的水準，只要學生有心學習，在師長的指導下，參賽獲獎絕不是遥不可及的夢想。

創意紙圖及創意面具設計雙料冠軍的李唐俊鴻難掩喜悅的說：「很開心這次比的賽每項都有得獎，非常感謝指導老師這麼細心的指導我，讓我一步一步的慢慢成長，在一次又一次的比賽中我獲得了許多新的技術，每一次的收穫都是自我超越的最大的動力。」報名美甲紙圖、創意紙圖及乙級新娘化妝設計圖皆獲獎的陳宣蓉表示，這次創意紙圖的比賽新增了異材質的裝飾配件，難度提高許多些，製作的過程讓她對飾品的設計與組合有更深入的認識。

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