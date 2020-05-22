台灣綠點子國際發明設計競賽　嘉南藥理大學熱鬧登場

▲「2020年台灣綠點子國際發明設計競賽暨嘉南藥理大學核心產品發表會」，於嘉藥創客基地熱鬧登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學在5月22-24日於嘉藥創客基地與國際發明學會、國立虎尾科技大學智慧綠能光電研發及人才培育中心、中華創意創新發展協會及台灣數位文化創意發展協會聯合辦理「2020年台灣綠點子國際發明設計競賽暨嘉南藥理大學核心產品發表會」。

活動吸引美國、中國、韓國、新加坡、印尼、孟加拉等六個國家作品來台參加，參賽作品充滿發明巧思，兼具創新與實用性，共計有255件優秀作品同場競逐最高榮譽鈦金獎項。

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台灣綠點子國際發明設計競賽是由教育部、經濟部中小企業處及台南市政府指導，嘉南藥理大學智慧健康產業技術研發與人才培育中心、研究發展處創新育成中心主辦，目的在希望提供未來解決能源與環保議題的創新發明，鼓勵優秀人才投入創新研發，同時提升產學合作風氣並促進國際交流，進而達到產學研三方進一步的交流與合作。本次競賽特別與嘉南藥理大學核心產品發表會同時舉行，希望讓學界的作品也能同場輝映，促進彼此觀摩交流，期能共創產官學三贏新局。

本次活動報名踴躍，吸引中、美、日、韓、泰國、印尼及孟加拉等國家作品來台參賽，競賽分發明社會組、發明青少組及設計組，共計有255件優秀作品參加競賽，活動更邀請了台南市工商發展投資策進會、台南市中小企業榮譽指導員協進會、台南市創新創業協會、台南市成功青年商會、高雄市政府教育局、I.A.育成交流聯盟、台南市在地產業創生機構聯盟、台南市創生在地服務中心等單位共襄盛舉，吸引逾500人次參與，因應疫情關係，特別注意防疫措施，會場採分區、分時入場管制，並有體溫量測及酒精消毒，而會後將頒發鈦金、金、銀、銅等獎項及獎金。

嘉藥副校長暨研發長張翊峰表示，今年疫情重創全球經濟，台灣因抗疫在國際間打出名號，間接對於台灣產品的好感度提高，是向外行銷推廣MIT的良機，嘉藥長期投入資源鼓勵創新研發，培育樂活智慧健康產業人才，期盼透過這次發表會，將本校師生研發成果產業化進而推向國際市場，帶動產官學交流整合更加緊密，並整合政府資源，提升產業競爭力，創造產學合作新契機。

嘉藥校長李孫榮表示，嘉藥核心產品發表會自2007年開辦以來已邁入第14年，今年與台灣綠點子國際發明設計競賽共同舉辦，目的就是要衝高創新研發的能量，而嘉藥師生參展作品質量逐年成長，領域也涵蓋藥粧食品、銀髮商品、文化創意、資訊科技與環境永續等，成果多元豐碩，在綠點子國際發明設計競賽的激盪下，更能帶動國內外創新研發成效，讓具有特色的創新研發產品得到最佳的曝光，達到推廣行銷目的，進而增進產學合作、企業媒合與技術移轉之效益。

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