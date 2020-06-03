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「小巧菱瓏‧頭角嶄然」　崑大商管學院USR辦理創意料理競賽推廣菱角

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▲崑山科技大學商管學院USR計畫「既培力也使力—以人才培育為底蘊創生新官田」，聯手台南市官田區公所共同合辦創意菱食料理競賽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲崑山科技大學商管學院USR計畫「既培力也使力—以人才培育為底蘊創生新官田」，聯手台南市官田區公所共同合辦創意菱食料理競賽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為強化官田菱角產業關注與熱情、增進創意思考與知識應用能力、提升在地關懷與社會實踐動能，崑山科技大學商管學院USR計畫「既培力也使力—以人才培育為底蘊創生新官田」，聯手台南市官田區公所共同合辦「小巧菱瓏‧頭角嶄然」創意菱食料理競賽，共吸引37組選手、21個單位參與，用創意推廣在地美食。

▲崑山科技大學商管學院USR計畫「既培力也使力—以人才培育為底蘊創生新官田」，聯手台南市官田區公所共同合辦創意菱食料理競賽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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「小巧菱瓏‧頭角嶄然」創意菱食料理競賽分初賽、複賽進行，參賽者先提出菱食料理的構想，經評審審核通過後，再進入複賽的現場實地烹調。5月30日當天，各路好手齊聚崑大餐飲系中餐教室展現好本領。官田區顏能通區長肯定並感謝崑山科大善盡大學社會責任的實踐，也希望能將選手的作品彙集成冊，共同推廣官田菱角美食，並邀請獲獎選手蒞臨參與今年10月的官田菱角節開幕活動，設攤展示菱角美食。

▲崑山科技大學商管學院USR計畫「既培力也使力—以人才培育為底蘊創生新官田」，聯手台南市官田區公所共同合辦創意菱食料理競賽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

崑大餐飲系林文麒老師、劉俊良老師以「菱‧協奏鳴曲」一作，榮獲社會組第一名，該作品利用菱角來製作「菱泥鴨」，芳香濃郁的香氣融合老滷的鴨腿，口感外酥內綿，再佐以香橙醬汁，彷彿給老菜注入新的生命；「三杯菱香菇」將菱角與杏鮑菇炸至外表酥脆，三杯醬汁小火煨燒讓杏鮑菇的甜味附在菱角表面，增強香氣衝擊味蕾並保持主食材的完整度，最後的「菱角蝦鬆」，軟嫩中帶一些彈牙口感，清爽中鮮味十足，層次分明，三者搭配令人回味無窮。此外，AJ法式料理的「菱角暖時光」，以及官田烏金社區合作社的「菱香粥飲」分別獲得社會組的第二、三名。

▲崑山科技大學商管學院USR計畫「既培力也使力—以人才培育為底蘊創生新官田」，聯手台南市官田區公所共同合辦創意菱食料理競賽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在大專組的部分，屏東科技大學的「『菱』好！白酒奶油燉飯」突破傳統，將菱角與西式料理中的燉飯做結合，取代一般白米的角色，讓菱角晉升成為一盤料理的主角，搭配低烹豬小里肌及菱角脆片，使整道菜更加的豐富，口感上也有所變化，最後淋上自製香菜油提升風味，獲得第一名。崑山科大的「菱星時光」與「雞肉菱角捲佐蘋果肉桂醬」則分別拿下大專組第二、三名。

▲崑山科技大學商管學院USR計畫「既培力也使力—以人才培育為底蘊創生新官田」，聯手台南市官田區公所共同合辦創意菱食料理競賽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市光華高中推出「悸動的菱魂」，利用菱角碎加入蔬菜、香菇、豬肉等食材做成「黑金菱」拌飯，也利用橄欖油炸菱角內包鹹蛋黃，以西班牙辣椒粉、胡椒調味，酥脆且香氣濃郁，最後再將土雞搭配菱角以紅燒做成「菱雞」，三道佳餚彼此搭配，提高產品價值，順利拿下高中職組第一名。君毅高中的「元寶火燒蝦飯‧四神龍角湯」以及南英商工的「菱角雞肉鬆」，分別獲得高中職組第二、三名。

崑大商管學院林清泉院長表示，「既培力也使力—以人才培育為底蘊創生新官田」USR計畫與官田區公所合作，希望能運用學校的資源及課程融入，引領師生共同發展地方特色產業及協助地方創生，善盡大學社會責任。該次透過專業的競賽，期能在相互觀摩及專家指導下，提升社會大眾對於官田菱角產業的關注與推廣。

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