台南就業中心畢業季辦履歷競賽　5000元超商禮券等您拿

▲勞動部雲嘉南分署台南就業中心，為應屆畢業的青年朋友舉辦「徵才實歷、履戰履勝」履歷競賽活動。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

一份好的履歷是進入理想職場的第一步，勞動部雲嘉南分署台南就業中心與鼎燁顧問有限公司共同合作，為應屆畢業的青年朋友舉辦「徵才實歷、履戰履勝」履歷競賽活動。

自即日起至6月29日止，歡迎15-29歲具中華民國國籍之青年踴躍投稿，參賽報名詳如網址（https://reurl.cc/3DQlG0）或掃瞄下方QR Code，第一名可獨得5千元超商禮券，並分別選出2、3名及佳作2名，合計5名，總獎金逾萬元。活動相關訊息請撥打06-2371218分機231洽詢。

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台南就業中心胡瑞娟主任表示，企業人資通常10秒鐘就看完1份履歷，如何在眾多的履歷中脫穎而出，為自己爭取進入理想職場的面試門票，甚為重要。因此透過本次競賽活動，鼓勵青年們在進入職場前，創作一份可以出奇制勝的履歷，好讓徵才的企業知道自己是做好充足準備的優秀人才。希望畢業生們不要錯過這個互相切磋觀摩學習的好機會。

台南就業中心表示「履歷競賽」頒獎暨現場徵才活動預定於7月4日下午2時至4時30分於德光里活動中心（台南市東區崇德路111號）辦理，當天預計邀請近12家企業進行現場面試，現場備有優秀履歷作品提供青年朋友觀摩與參考及履歷健檢諮詢。活動當天台南就業中心也配合勞動部「3萬元青年就業獎勵」方案，於活動現場設置獎勵方案諮詢專櫃，答詢參加辦法，歡迎青年朋友帶著身分證、畢業證書及存摺影本來現場直接登記，就有機會獲得3萬元就業獎勵。

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