2020世界機關王競賽南投縣賽登場　63隊參賽競爭激烈

▲▼2020世界機關王競賽南投縣賽，在南投市康壽國小熱烈登場。（圖／南投縣政提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

2020世界機關王競賽南投縣賽，6月3日及5日在南投市康壽國小活動中心登場，3日下午隆重舉行開幕儀式，由副縣長陳正昇主持，議員賴燕雪也到場致意。陳副縣長勉勵參賽選手，發揮科學創新精神，努力不懈，發揮創意，完成巧妙的設計並成功地達成任務，在激烈角逐中成為真正的機關王，代表本縣在全國賽及世界賽中為南投爭光。

邁入第3屆的2020世界機關王競賽，南投縣賽報名相當踴躍，開放報名很快就額滿，共有174名國中小選手、68支隊伍參賽，不論是初次參賽或有經驗的隊伍，實力都非常堅強，競爭激烈，過程精采刺激。

副縣長陳正昇表示，縣長林明溱特別重視學生創新思考、科學概念及科技知識的發展。今年雖因新冠肺炎疫情的影響，2020世界賽及全國賽都取消辦理。

但各校殷盼縣府教育處能辦理競賽，該處考量疫情趨緩，為使選手有一個盡情發揮、表現的舞台，同時提供參賽者應用課堂中所學的創新作為，科學概念、科技知識，透過積木、動手實作及運用程式編寫等方式發揮巧思及創意，達到推動創意科學教育，提供學習及分享的平台，增加學生比賽經驗之目的，特別辦理此賽事。

3年來參賽隊伍持續成長，顯示科學教育正在本縣生根茁壯。期許透過競賽，能讓南投縣的學子發揮創意及巧思，展現偏鄉孩子的競爭軟實力，使科學教育能在南投深根發展。

教育處指出，南投縣賽分為GreenMech機關整合賽、R4M機器人任務賽和GMJr創客盃競賽。其中參加GreenMech機關整合賽的隊伍，必須在數小時內組裝含有10個機關的連動裝置，並得利用太陽能、風力、磁力、虹吸原理等科學原理，讓所有的裝置能夠順利連動。

R4M機器人任務賽則是，選手必須現場撰寫程式、設計機器人，讓場上的3台智慧小車（A、B、C）來整頓，A、B智慧小車負責將翻倒的飼料盒恢復放回飼料區，帶動物們回自己的家，再帶長頸鹿至餵食區吃葉子，並且把育苗中心的工程師、樹苗種子及特級飼料與高級飼料運送至充電站塔頂區、種苗區及飼料區。

C智慧小車開往管制站開門，進到火龍果植栽區進行採收並將果實放置到火龍果倉儲區，最後再將車子開進無人車充電站進行充電。三台智慧小車能彼此互相搭配合作，讓SMART FARM2.0農場恢復為昔日欣欣向榮的農場。

另GMJr創客盃競賽中，選手必須在規定時間內發揮創意，組裝完成「慣性飛輪2.0」及「我是神槍手」2項作品，以各隊得分決定成績高低。

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