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國民體育日！幕後推手浮檯面　雲林縣首頒終身成就獎

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▲雲林縣2020國民體育日體育有功人員表揚大會，18日在鎮南國小活動中心辦理，表揚近年在雲林縣各級學校以及各階層對體育的無私貢獻與熱情支持的團體與個人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣2020國民體育日體育有功人員表揚大會，18日在鎮南國小活動中心辦理，表揚近年在雲林縣各級學校以及各階層對體育的無私貢獻與熱情支持的團體與個人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣109年度國民體育日體育有功人員表揚大會，18日在鎮南國小活動中心辦理，由教育處長邱孝文主持，雲林縣體育會郭志恆理事長、雲林縣體育會林福地總幹事、縣長秘書何圳鈞等人特別親臨頒獎與祝賀，表揚近年在雲林縣各級學校以及各階層對體育的無私貢獻與熱情支持的團體與個人。

今日由鎮南國小打擊樂團進行開場表演、西螺鎮體育會陽光舞蹈團擔任中場表演，教育處長邱孝文擔任頒獎主持，獎項包括推展學校體育有功個人獎計5名老師，推展推展社會體育有功個人21名及終生成就獎1名，共計27個人獲獎。處長邱孝文表示，體育運動的發展代表一個城市的活力，縣府也積極推展全民運動，獎勵學校優秀運動團隊與學子。

教育處長邱孝文指出，近年來雲林縣的體育成績斐然，在各單項競賽培育出許多國家代表隊選手，可見雲林縣對於體育的深耕有成，當然這不僅是選手自我精進的追求，更歸功於幕後栽培選手的老師、教練及師長們，感佩體育幕後推手及為縣爭光的運動選手及團隊，也期盼大家以「用心紮根」、「大力栽培」的方向繼續前進，繼續讓雲林在體壇發光發熱。

社會體育有功人員獎有西螺鎮體育會蕭德恕總幹事(西螺鎮民代表會代表)、滑輪溜冰黃俊生副總幹事是明年全國中等學校運動會滑輪溜冰的裁判長、黃凱議員是桌球委員會主任委員；學校體育有功人員獎的盧美利教練是鎮南國小田徑專任教練，培育無數優秀的田徑人才。

終身成就獎為今年首次增列，武術委員會主委李木清，為第一位獲得此獎項的長期奉獻體育的推手，值得大家向李主委致敬，肯定他對體育的貢獻。

處長、議員與理事長會中一一與所有獲獎的有功人員合影，也向大家預告「110年全國中等學校運動會明年4/17-22在雲林盛大舉行」，屆時，希望全體縣民同胞一起動起來，讓全國看到「雲林體壇，風雲上場」。


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