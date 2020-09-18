「未辦理離校手續」被扣畢業證書！東華大學3學生指控校方違法

▲東華大學學生控訴校方不當扣留其畢業證書，導致三人無法順利註冊研究所求職。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

台灣學生聯合會今（18日）前往教育部陳情，表示東華大學今年六月以「未辦理離校手續」為由，拒絕授予畢業證書給3名已達畢業資格的學生，導致學生因無畢業證書，無法順利註冊研究所、求職。呼籲校方盡速依法授予畢業證書；教育部也應善盡監督與輔導角色，保障學生權益。

依照學位授予法規定，學生凡修業期滿，修滿應修學分，並符合畢業條件，經考核成績及格者，即應授予學士學位。當事學生鄭學鴻說明，學位證書之授予是證明學生擁有其就讀科系之專業能力，亦反映其已達到學校要求的英語、體育、服務學習等畢業門檻，符合這些資格就應授予畢業證書。

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當事學生黃聖文提到，離校手續內所要求的繳費、結款等事項不會因為授予學位證書而消失，即使學生畢業依舊可以追討，以此扣留證書明顯違反不當聯結禁止原則。

當事學生許冠澤喊話，離校手續內所要求的繳費、結款當然要處理，但應該釐清學位證書之授予是根據學位授予法保障，繳費、結款屬於校內行政流程，不該混為一談。

許冠澤出示「中華民國斐陶斐榮譽學會員證書」，其明文註記「許冠澤畢業成績優異符合推薦榮譽會員標準」，並經由國立東華大學校長趙涵捷核章。他表示，總總跡象皆說明東華大學認同當事學生已畢業，並註記於「離校手續」網站上，然而卻拒絕授予畢業證書，形成極為矛盾之情況。

台學聯呼籲東華大學，盡速依《學位授予法》授予畢業證書；教育部應善盡監督與輔導角色，通盤檢討全國有類似規定扣留畢業證書之學校，並督促國立東華大學停止違法行為，以保障學生權益。