下課禁管教惹議！民團批「教部討好年輕人」：未來學生騎到老師頭上

▲家庭主流化聯盟等團體表示，教育部現在等同是沒收教師管教權、在討好年輕人，之後學生恐怕都要騎到老師頭上。（圖／記者崔至雲攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

教育部日前公布《管教學生辦法》，其中條文指出「教師不得於學生下課時間實施管教」，引發各界熱議，隨後教育部再發文指出，特殊情形可適當管教，將再審視條文，進行修正。對此，家庭主流化聯盟等團體今（18日）表示，教育部現在等同是沒收教師管教權、在討好年輕人，之後學生恐怕都要騎到老師頭上。

家庭主流化聯盟召集人曾獻瑩指出，「師者，所以傳道、受業、解惑也。」傳道是幫助學生建立良好的品格及生活習慣，受業是教導專業知識及技能，並相關解答疑惑。但是現在老師不太敢管學生，倘若這道辦法定案，恐怕學生都要騎到老師頭上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

曾獻瑩直言，若老師不敢管孩子，究竟是誰受益了？是學生？還是家長？恐怕都沒有。曾獻瑩認為猶太人的教育舉世聞名，猶太人也是諾貝爾獎得主最多的民族，他們遵行聖經的教導，重視教育及管教，更引用聖經裡提到的，「不忍用杖打兒子的，是恨惡他；疼愛兒子的，隨時管教。」

媽媽盟副祕書長單信愛表示，爸爸媽媽把孩子託付給學校，不外乎就是希望老師能夠代為行使父母對孩子「愛、管教和教導」等責任，面對資訊爆炸、學生較以前容易取得知識的時代，老師的愛和管教，反而是無可取代，且是培養學生人格所必需。

單信愛認為，這樣的規定，我們認為是教育體系的「信任危機」，原本教育部應該是作為教師的後盾，幫助教師執行職務，但用這樣的規定對於教師綁手綁腳，顯示出教育部對教師專業的「不信任」，連管教學生都要下指導棋，怕老師剝奪學生「下課的權利」。

台灣性別人權維護促進協會祕書長郭大衛提到，這樣的規定，不只對教師的權力有影響，也連帶影響家長和學生的權利和教育品質。郭大衛質疑，面對學生在課堂上的不當行為，教育部一再限縮教師的管教權，教師如何形塑學生的品格？若學生對於教師的管教提出異議，教師就有義務要停止，難道是要老師在學校只要負責「記錄」學生的不當行為，全部交由父母或是學務處、輔導處來管教嗎？

高雄市家長聯盟理事長洪志和則認為，現在家長們的痛，是學校老師不太管、不敢管、甚至乾脆不管學生，這種修訂真是讓家長寢食難安，孩子送到學校，下課除了現行犯，其他通通不管，這樣真的好嗎？洪志和表示，這種惡性循環，不管不教不尊師重道，苦果是誰嚐？呼籲教育部在頒布相關規定前，先行與家長們討論，避免「閉門造車、換湯不換藥」的「文字內容」修正，不慎犧牲親師生權利。