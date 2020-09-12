冰箱堆「營養午餐百香果」媽自虧批發商！　意外釣出口袋食譜

▲小孩一直帶百香果回家，讓人妻超苦惱怎麼把水果「消掉」。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多學校的營養午餐都會附水果，讓學童多補充營養，沒想到反而讓媽媽傷透腦筋。有媽咪日前在臉書《爆怨公社》貼文，說最近國小、國中都發百香果，「冰箱好多百香果，都快成批發商了我」，忍不住求助其他網友，如果百香果不單吃會有什麼吃法，還開玩笑「紅燒、清蒸、糖醋？」留言意外讓人直流口水。

「學校可以換換比較方便食用的水果嗎？」這位女網友貼出百香果的照片求救，「國小、國中都發百香果，冰箱好多百香果，都快成批發商了我」，接著附上3個笑到噴淚的表情符號，向其他網友求助「百香果不單吃還有什麼什麼吃法？」

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貼文一出，不少媽咪也意外有感，「我終於知道為毛我家冰箱裡會憑空出現百香果了」、「我們家也是，3個小孩很常帶百香果回來」、「對啊什麼不好給，一直給百香果，小孩不吃有屁用噢」、「有同感，乾脆就不要發，水果起初不就是當下吃完午餐就要接著吃水果嗎？百香果是要國小小朋友怎麼吃……我們家兩個常常帶百香果回來，都放給它爛。」

留言處則是有許多人分享自己的口袋食譜，不管是飲料還是入菜，都讓人看了食指大動，「雪碧加百香果，讚」、「百香果拌青木瓜，雞肉沙拉、加梅子粉」、「當泡菜的醬汁，可以醃蘿蔔片，高麗菜，大頭菜等等等」、「終於有個回『打汁』不會被白眼的品項了」、「加養樂多，超好喝又方便」、「豬里肌抓醃炸過，加鹽調味再入百香果燒一下即可。」