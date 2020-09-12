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校園推口腔保健　國中小學生齲齒率連6年降10%

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▲桃園市徐姓男子無牙醫執照竟在大溪區開業為人裝補假牙，林姓婦人去年8月裝設假牙發生糾紛後向市府申訴，才知道徐男竟無牙醫執照。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲103至108學年度平均齲齒盛行率從65.58%下降至54.83%，每年平均下降2%。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者崔至雲／台北報導

齲齒是學齡兒童常見的健康問題之一，教育部國教署近年推動校園口腔保健工作，以「含氟填溝有保障，潔牙少糖好口腔」為重點，支持學校強化校園口腔保健環境。依據全國一、四、七年級學生口腔檢查結果，103至108學年度平均齲齒盛行率從65.58%下降至54.83%，每年平均下降2%。

教育部說明，自104學年度起，國教署以科學實證為基礎、素養導向的模式辦理「學童口腔保健計畫」，輔導學校推動校園口腔保健，挹注口腔衛生專業資源，提升學校教師、學生與家長口腔保健的健康識能與生活技能。該計畫鼓勵學童餐後與睡前潔牙搭配含氟量1000ppm以上的牙膏、定期更換牙刷，並開始使用牙線，減少含糖食物攝取，定期拜訪牙醫師並接受第一大臼齒窩溝封填服務，使口腔衛生從小紮根，養成學童良好口腔生活習慣。

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▲▼ 我國學童近六年齲齒盛行率分佈 。（圖／教育部提供）

▲我國學童近六年齲齒盛行率分佈。（圖／教育部提供）

國教署表示，口腔健康對於學齡兒童健康有直接影響，攸關學習、生活品質與身心發展。未來將持續落實「學童口腔保健計畫」，以多元方式推動校園口腔保健，提升全國校園對於學童口腔保健的重視度，讓學童齲齒率持續下降。
 

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