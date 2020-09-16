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下課時間禁管學生！國中校長嘆：教師會無所適從、盼育部收回成命

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▲▼校園生活,大學教育,男女高中生,下課,校園（圖／記者林世文攝）

▲教育部新規，要老師們下課後禁管教學生引發爭議。（圖／記者林世文攝）

記者崔至雲／台北報導

教育部8月頒布最新教師輔導與管教學生辦法注意事項，其中第十五條和第二十二條引起爭議，「教師不得於學生下課時間實施前項之管教措施」，也就是下課時間不得管教學生，引起教師們反彈。長安國中校長余國珍表示，儘管教育部立意良善，但對於教育現場絕對有困擾，盼教育部收回成命，或與教師團體做進一步協商、溝通，比較周全。

教育部發布的公文指出，教師之一般管教措施第十六項寫道，依該校學生獎懲規定及法定程序，予以書面懲處。除有特殊情形外，教師不得於學生下課時間實施前項之管教措施。而第十五條內容為「學生對於教師之處罰措施提出異議，教師應調整或停止所執行之處罰措施，必要時得將學生移請學務處或輔導處（室）處置。教師應依學生或其監護權人之請求，說明處罰過程及理由。」

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余國珍說明，對教育人員來說，教育部的規定雖然有他的利潤，但不符合學校生態，雖然說這樣的規定可能老師比較輕鬆、不用管學生、處分學生，但是畢竟這是學校，是個教育單位，而教育又是良心事業，還是應該要負責管好、教好小孩子，「這樣的規定會造成教師無所適從、很多困擾」。

▲▼師大附中高一新生開學第一天。（圖／記者湯興漢攝）

▲教育部新修訂的「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」，引起基層譁然。（圖／記者湯興漢攝）

余國珍再說，這樣的規定下來後，未來若學生認為現在是下課時間，老師不得管教，這樣就要終止嗎？但是問題依舊存在，不會因為這個時段不處理，問題就消失。

余國珍無奈表示，該規定太快決定了，完全沒有聽取教師團體、校長團體的建議，就算以前要實施「校園零體罰」，也都有經過幾年時間的籌畫、討論、形成共識等，才能讓校園真正走向民主、人權。

全教總理事長侯俊良也提到，該規定下來後，接獲很多老師反映，未來將讓老師陷入「無法管教」的情況，師生雙方將同受其害。目前全教會已將意見向教育部反映，最主要的目的是希望不要讓老師陷入矛盾且無法管教的狀態，希望教育部能夠把有疑義的規定說明清楚，讓教師清楚知道管教的空間在哪？紅線在哪？以免觸犯紅線或根本不敢管教。

侯俊良也說，教導兒童學習團體生活，遵守紀律，進而學會自律，這是促進兒童成長的重要教育，需要合理的管教措施來配合，倘若教育部扼殺了教師的合理管教空間，其實也扼殺了兒童學會遵守紀律和自律的教育。希望教育部能夠「說清楚、講明白」，以免讓基層教師陷入恐慌。

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