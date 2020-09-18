哈佛資優生沒有用！川普狂吹噓：用NBA籃球明星「說服金正恩」

▲前美國NBA球星羅德曼曾5度造訪北韓，與金正恩維持良好友誼。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國總統川普當地時間17日接受福斯運動廣播電台（FOX Sports Radio）訪問時表示，若要派人前往北韓（朝鮮），與北韓最高領導人金正恩展開協商，與其派遣以第一名成績從哈佛大學畢業的資優生，還不如派美國NBA前職業籃球運動明星羅德曼（Dennis Rodman），可能會取得比預想還好的效果。

福斯運動廣播電台主持人問川普，曾聽說金正恩十分欣賞NBA芝加哥公牛隊的羅德曼與麥可喬丹（Michael Jeffrey Jordan），過去與金正恩會晤時受否有聊到相關話題。對此，川普回答，「他真的很欣賞羅德曼，過去我為了瞭解金正恩，曾派遣幾名幕僚，然而羅德曼在協商上所帶來的效果比他們還要好。」

川普補充道，「那些幕僚都是從哈佛大學畢業，本身非常優秀，但是他們與金正恩之間並沒有共同話題。我和金正恩仍維持非常良好的關係，過去也有人勸我，應該好好利用羅德曼對金正恩的影響力，金正恩比任何人都熱愛籃球。」

▲川普表示，仍與金正恩維持良關係。（圖／達志影像／美聯社）

金正恩熱愛美國職業籃球，又是羅德曼的死忠鐵粉，川普此番言論顯示出，過去並不是沒考量到利用籃球明星的影響力，來推動美國與北韓之間諸如推動朝鮮半島（韓半島）去核等各種協商。

羅德曼與金正恩之間的關係密切，2013年與金正恩認識後，共5度為此造訪北韓，曾被金正恩邀請到七星級豪華遊艇上遊玩。

不過《韓聯社》分析，該廣播節目主要話題還是圍繞在體育賽事，川普接受訪問時的談話內容，是否真有此事，仍有待商榷，且羅德曼曾表示他到北韓從不與金正恩討論政治，雙方也未針對川金會、朝鮮半島去核等議題進行討論。

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