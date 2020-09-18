艾森豪總統紀念堂落成　捐贈牆刻印中華民國台灣

▲前美國總統艾森豪紀念堂美東時間17日在華府落成，駐美代表蕭美琴代表政府出席開幕式，紀念堂書店捐贈者牆上刻印中華民國台灣。（圖／翻攝自臉書／Taiwan in the US）

文／中央社記者江今葉華盛頓17日專電

前美國總統艾森豪紀念堂今天在華府落成，駐美代表蕭美琴代表政府出席落成儀式。官網捐贈者區標示中華民國國旗與正式國名，紀念堂書店捐贈者牆上也刻印中華民國台灣。

艾森豪總統紀念堂是華府第7個總統紀念堂，艾森豪（Dwight David Eisenhower）是任內唯一訪問過台灣的美國總統，中華民國政府於2015年捐款100萬美元贊助紀念堂興建計畫，紀念堂在今晚舉行啟動儀式。

對於能代表政府參加今晚的儀式，蕭美琴感到榮幸。她指出，艾森豪任內形塑台海安全，這項捐贈象徵政府對他的紀念與感恩。

蕭美琴表示，在享受台灣活躍民主與繁榮經濟的同時，對艾森豪總統的紀念也提醒勿忘台美雙邊關係的重要性，也將致力合作強化雙邊關係以傳承他的遺緒。

艾森豪任內於1954年與台灣簽署「中美共同防禦條約」，並在1955年要求美國國會通過「台灣決議案」（Formosa Resolution）授權總統指揮美軍保衛台灣、澎湖及該區域安全，確保台灣免受共產黨占領。艾森豪在1960年訪台時在總統府前演說，彰顯雙方邦誼與合作。

為紀念並感謝艾森豪對台美關係的貢獻，特別捐贈100萬美元參與紀念堂的籌建。「艾森豪總統紀念堂委員會」除在官網捐贈者區（donor）標示中華民國國旗及正式國名外，並在紀念堂書店捐贈者牆上刻印了中華民國台灣。