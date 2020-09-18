想改跟媽媽姓！5歲女兒哀怨吐「1天真原因」　萬人笑：太可愛

▲姓名筆劃太多會害小孩學到崩潰。非當事人。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）



記者黃可昀／綜合報導

小朋友開始學寫字時，首要學的就是自己名字，尤其是姓名筆劃很多的小孩都會崩潰，像是姓氏為魏、謝、蕭等等，光第1個字就練到哭出來。一名媽媽表示，5歲女兒最近在學寫字，某天突然無奈地說想改跟她姓，一問之下理由讓她哭笑不得，「口年（可憐）的孩子！」

這名媽媽在臉書社團「爆廢公社」表示，某天睡前女兒突然問她，「爸爸說我不可以跟妳姓王嗎？」她馬上解釋原因並詢問女兒為何這樣問，女兒先是沉默了好幾秒，接著無奈地說了一句，「可是我想跟妳姓王，因為蘇好難寫…」，原來是因為先生姓蘇，女兒跟著一起姓蘇，但最近在學寫字，「蘇」的筆劃太繁雜，害女兒學到很崩潰，所以才提出想改和媽媽姓的要求。

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▲爸爸姓氏太難寫，想改和媽媽姓。（示意圖／記者姜國輝攝）



她聽完後隨即哈哈大笑，因為女兒姓名總筆劃41劃，光是姓氏就卡關，為此煩惱到想改和媽媽姓，她也開玩笑地叫女兒去問爸爸意見，想不到女兒長嘆一口氣後回應，「爸爸一定不會說好…」。

貼文曝光一天就超過1萬人按讚，不少人都有相同困擾，「我能感受，小時候我座號都是倒數一二，直到姓龔同學出現」、「當初我女兒學寫姓也寫到哭，說是誰把我取姓蔡的」、「我兒子沒得選，爸爸姓魏、媽媽姓謝⋯只差一筆畫」、「寫考卷就已經蘇在起跑點了」、「好可愛的女兒，真的是辛苦她了。」