老是愛錯人！「9姓名筆劃」愛情運衰爆了　專家：4種人易吸渣男

▲老是覺得愛情運衰爆了嗎？命理老師認為，可能是名字惹的禍。（圖／取自Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

許多人墜入情海時，總是非常用心地付出，將自己所有奉獻給另一半，幾乎整個世界都繞著對方轉，若能白頭偕老，代表你遇到真命天子／女。但也有的人，總是一片真心換來絕情，「愛錯人」已成為你的愛情寫照了嗎？命理老師李行指出，可能是你的姓名惹的禍，他也分析出「最容易愛錯人」的9個姓名筆劃，你上榜了嗎？

李行老師指出，無論是20歲的年輕人，或是已邁入中年的男女，幾乎都被感情方面問題所困擾，而「取錯名字」也可能是你陷入感情泥淖的原因。他透過姓名解析，發現容易「遇人不淑」的姓名筆劃，該測驗對象無論男女皆適合。

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該測驗以「姓氏筆劃＋名字第2個字」或「名字第2個字＋名字第3個字」為標準：

1.「感情浮萍、穩定性弱」：12、22

此姓名筆劃者，對感情缺乏穩定性，容易飄浮不定，總是想尋找更適合自己的對象，導致「挑來挑去，最後挑到一個『賣龍眼』的」。

李行老師貼心小提醒：對待感情，千萬不要好高騖遠，避免過分挑剔，才能維持一段感情的穩定。

▲容易吸引渣男／渣女的磁場的人，名字筆劃包含以下4種。（圖／視覺中國）



2.「遇人不淑、家常便飯」：25、26、28、36

此姓名筆劃的朋友們，感情運勢差，天生帶有容易吸引渣男／渣女的磁場，一再忍受第三者的介入，導致自己遍體鱗傷。

李行老師貼心小提醒：有時候學會放手，也是放過自己的一種方式。



3.「六親緣薄、聚少離多」：19、20、30

此姓名筆劃的人與身邊的人緣份較薄，即便一開始與另一半的感情甜蜜恩愛，但最後還是會因為聚少離多而漸行漸遠。

李行老師貼心小提醒：偶爾製造一些浪漫或小驚喜，也是維繫一段感情持續加溫的好方法之一。