女生姓名帶「婉、婷、佩」字：忍耐為家庭！跟丈夫吵架「佳靜」默默苦吞

▲名字裡有「佳、靜」的女生，為了家庭和諧常常忍耐。（圖／Pakutaso）

網搜小組／鄺郁庭報導

小孩出生之前，爸媽通常會請算命師選好字取名字。「塔羅牌老師艾菲爾」日前在粉絲專頁貼文，講述在姓名用字中，名字裡有幾個字的女生，「為了家庭什麼都能忍」，像是有帶「鈺、婉、曉」的女生是為了小孩忍耐，姓名中有「佳、靜」的女性則是為和諧忍耐，「記得告訴朋友，給予她們適時的鼓勵唷！」

「塔羅牌老師艾菲爾」貼文，文中表示，傳統社會的觀念是「男主外，女主內」，「因此女性擔負了養兒育女丶照料家庭的任務」，接著舉出3大類「忍耐為小孩、忍耐為和諧、忍耐為父母」的女性，名字中如果有他列出的字，可能為了家庭，什麼事都可以忍。

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▲寶貝女兒若為了家庭什麼都可以忍，肯定讓親生爸媽相當心疼。非當事人。（示意圖／CFP）

忍耐為小孩：首先是「梅丶鈺丶婉丶笑丶盈丶曉丶書丶蕥」，名字中若用到這些字的女生，通常對子女疼愛有加，「俗稱為母則強，對婚姻丶家庭丶子女與經濟上，她們做得到長期付出，以及長期忍受高度的生活壓力」，只要是為了小孩好，再苦的事她們都能忍下來。

忍耐為和諧：再來是「女丶招丶佳丶姝丶貽丶絢丶靜丶麟」，取名中有這些字的話，個性溫和又柔情，凡事以和為貴，尤其希望家庭氣氛和諧良好，「所以無論是和丈夫吵架或是和婆婆有摩擦，她們選擇一味的忍耐，不願發生任何口角和衝突。」

忍耐為父母：最後則是「合丶含丶育丶婷丶佩丶律丶亦丶笛」，以上姓名用字的女性從小就很懂事，也知道父母的辛勞，長大後處處都會為父母著想，「就算要自己一肩扛起家庭責任，養家活口，也絲毫不喊累」，因為她們總把父母放在第一位。而留言中，還真的有一位名字中有「佩」的女網友表示，「為父母忍耐，我覺得是應該的。現在有什麼好吃好用，都會先想到父母。」