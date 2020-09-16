本尊現身！機場螢幕跳出乘客姓名「停*飛」　網笑：可以不要嗎

▲有民眾日前在蘭嶼機場等候補時，見候補螢幕出現「停*飛」名字，覺得相當有趣。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲、徐愷昕／台東報導

有網友日前搭機飛往蘭嶼時恰巧遇天氣不佳，一班飛機停飛，等待補位時一見候補螢幕同時出現2個「停*飛」的姓名，嚇得開玩笑稱「你一來就要停*飛…可以『停』在台灣就好嗎」，引發大家熱議。如今這個「停姓」乘客也遭起抵，原來他是一名在蘭嶼任職的警察，2兒分別取名為「允飛」及「允翔」，也難怪字板上真的出現「停*飛」。

在台東蘭嶼擔任警察的「停寧傑」有2個小孩，分別叫作「允飛」及「允翔」，他日前趁著休假帶妻小一同返回台東金峰鄉老家，未料回程時卻碰上午後大雷雨，能見度不佳的情況下，其中1班機還因此停飛。

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▲原來真的有人姓停！蘭嶼員警停寧傑表示，螢幕板上出現的是他兒子「停允飛」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

停寧傑表示，他當天雖然有預訂機位，但仍相當擔心無法順利登機，遂前去登記候補，不料系統剛好當機，才導致除了他兒子的名字顯示「停*飛」外，妻子的部分也顯示成「停*飛」。

同日剛好也在後補的乘客覺得這個情況相當有趣，拍下後便上傳網路並寫下，「這位，可以不要來好嗎？你一來就補位，飛機就『停*飛』，第一次聽到有姓『停』的，可以『停』在台灣就好嗎」、「啊！原來是我們人之島（蘭嶼）的半子和子孫」。

台東縣政府民政局戶政科表示，「停」是相當稀有的姓氏，目前國內外加總「停姓者」不到千人，據悉除了台灣台東外，大陸安徽淮南也有此姓。而停寧傑說受訪時則表示，他是台東金峰鄉排灣族人，部落有10多人姓停，但他並未聽聞長輩說過此姓氏的由來，至於為何小孩會取名為「允飛」、「允翔」，是因他跟老婆都很喜歡「飛翔」2字。

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