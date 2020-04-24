找找你的姓氏！　海洋館血紅鸚鵡魚身上寫「百家姓」惹議

▲網友爆料多彩貴州城內的海洋館違反動物保護原則，在魚身上寫字。（圖／翻攝紅星新聞）

記者魏有德／綜合報導

位於貴陽多彩貴州城內的海洋館近日遭網友爆料，館內有一種血紅鸚鵡魚身上被寫了「百家姓」，玻璃缸上還寫著，「找找你的姓氏在哪條魚身上？」引發外界質疑在魚身上寫字，違反動物保護的原則。對此，海洋館工作人員表示，魚身上的紅字為食用顏料，不會造成傷害，「對於網友提出的意見，會好好考慮，進行改善。」

▲海洋館內裝有姓氏魚的「神奇的魚缸」。（圖／翻攝貴陽晚報）

《紅星新聞》報導，貴陽某網友小棠（化名）參觀完位於多彩貴州城的海洋館後， 在個人微博上留下如下的疑問，「一個魚缸里所有魚身上被寫滿了百家姓，讓遊客找自己的姓，找尋和大海的緣分？？？」

小棠認為，海洋館應該是向大眾傳遞或科普保護海洋動物理念的場所，「這種在魚身上寫字的行為，與保護動物的理念有點背道而馳。」

▲血紅鸚鵡魚身上被寫著百家姓裡的各個姓氏。（圖／翻攝紅星新聞）

據了解，這個在海洋館內的魚缸，大約有20多條名為血紅鸚鵡的常見魚類，每條魚身上都寫有紅色的手寫姓氏，包括陳、張、吳、王等，不少遊客經過時，的確會停下來找尋自己的姓氏並拍照。

工作人員表示，「姓氏魚」的展覽項目，是因為該魚缸位於一個轉角處，之前比較少人關注，因而想增加一些互動性的元素，「增加這樣的元素，可以更加吸引小朋友的注意，從而達到更好的科普效果。」

工作人員指出，魚身上的紅字，採用的是一種食品級的紅色顏料，類似人吃的糕點上使用的，「是安全無害的，不會對魚的身體造成損害。」

▲貴陽多彩貴州城裡的海洋館。（圖／翻攝紅星新聞）

不過，這種行為也引起許多網友批評，認為海洋館有失保護動物之責。對此，工作人員強調，海洋館的運維成本，本身就比較高，從成本上的投入，可以證明不會不愛護動物；此外，海洋館也是貴州省水生野生動物救護中心，以往海關、城管等執法部門收繳的一些難以處置、不具放生條件的水生野生動物，都送到這裡救助，「不過對於網友提出的意見，我們會好好考慮，後期進行改善。」

